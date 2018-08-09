Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi İlber Ortaylı, reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı’yla ilgili sözleri programa damga vurdu.

Tam bu sırada Hasan Cemal için “O aptalın biri” diyen Ortaylı’ya, Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da toparlayamadı. Ortaylı daha sonra “Bu ses dinlendi mi” diye sorsa da gülerek toparlamaya çalıştı.

'O DA IRKÇI... TEKİDİR'

Fatih Altaylı , Hasan Cemal'in Ortaylı'ya cevabını köşesinde yayınladı. Altaylı, "Hasan Cemal pek hoş karşılamadı durumu. İlber Hoca için “O da ırkçı... tekidir” dedikten sonra bana da “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu” dedi.

FATİH ALTAYLI'NIN YAZISINDAN O BÖLÜM ŞÖYLE:

Saklayacak halimiz yok, Pazar akşamı Teke Tek Özel’de Sevgili İlber Ortaylı ile Enver Paşa’yı konuşurken, hocamız Enver Paşa’yı hafiften doğradı, Cemal Paşa’yı ise çifte çekim kıyma yaptı.

Enver Paşa’nın torunu sevgili dostumuz Arzu Enver program sırasında mesaj atıp, “Dikkatle dinliyorum, ikinizi de kucaklıyorum” deyince bunu İlber Ortaylı’ya okudum ve “Arzu kızmamış ama Hasan Cemal Allah'tan tatilde, duysa kızardı” dedim.