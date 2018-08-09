HABER

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Hasan Cemal, Fatih Altaylı'nın programında canlı yayında olduğunu fark etmeden kendisine "Aptal herifin teki" diyen İlber Ortaylı'ya yanıt verdi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı , Hasan Cemal'in Ortaylı'ya yanıtını köşesine taşıdı. Altaylı, "Hasan Cemal pek hoş karşılamadı durumu. İlber Hoca için “O da ırkçı... tekidir” dedikten sonra bana da “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu” ifadelerini kullandı

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi İlber Ortaylı, reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı’yla ilgili sözleri programa damga vurdu.

Tam bu sırada Hasan Cemal için “O aptalın biri” diyen Ortaylı’ya, Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da toparlayamadı. Ortaylı daha sonra “Bu ses dinlendi mi” diye sorsa da gülerek toparlamaya çalıştı.

'O DA IRKÇI... TEKİDİR'

Fatih Altaylı , Hasan Cemal'in Ortaylı'ya cevabını köşesinde yayınladı. Altaylı, "Hasan Cemal pek hoş karşılamadı durumu. İlber Hoca için “O da ırkçı... tekidir” dedikten sonra bana da “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu” dedi.

FATİH ALTAYLI'NIN YAZISINDAN O BÖLÜM ŞÖYLE:

Saklayacak halimiz yok, Pazar akşamı Teke Tek Özel’de Sevgili İlber Ortaylı ile Enver Paşa’yı konuşurken, hocamız Enver Paşa’yı hafiften doğradı, Cemal Paşa’yı ise çifte çekim kıyma yaptı.

Enver Paşa’nın torunu sevgili dostumuz Arzu Enver program sırasında mesaj atıp, “Dikkatle dinliyorum, ikinizi de kucaklıyorum” deyince bunu İlber Ortaylı’ya okudum ve “Arzu kızmamış ama Hasan Cemal Allah'tan tatilde, duysa kızardı” dedim.

Hoca da gaza gelip, “Hasan zaten benden çok çekti. Kızarsa da kızsın zaten salaktır” deyiverdi.

Hasan Cemal’e mi dedi, dedesine mi dedi tam anlaşılmadı ama ağzından böyle bir laf çıktı.

Ertuğrul Özkök de dün köşesinde “Hasan Cemal bu lafa ne tepki vermiştir acaba?” diye sormuş.

Doğrusunu isterseniz, benim Hasan Cemal’i arayıp tepkisini soracak halim yoktu ama şans eseri, Pazartesi günü Hasan Cemal’den bir mesaj geldi:

“Dediğin çıktı, 5,28”

“Dediğin çıktı”dan kastı şu.

Bir ay kadar önce Hasan Cemal ile sohbet ederken “Ağustos başında dolar 5,30 olur” diye bir tahmin yapmıştım.

O çıkmış.

Ben de “Sen onu bırak da, İlber Hoca’nın dediği doğru mu?” diye bir mesaj attım.

Haberi bile yoktu Hoca’nın ne dediğinden.

Ben hemen yetiştirdim tabii.

Yanıtı şu oldu: “Sen de evet demişsindir”

“Ben bir şey demedim. Susturdum Hocayı, Devlet sırlarını açıklamaktan başımıza iş gelir diye” dedim.

Hasan Cemal pek hoş karşılamadı durumu. İlber Hoca için “O da ırkçı... tekidir” dedikten sonra bana da “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu”

Bilmem bu Özkök’ün merakını giderir mi?

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
SMA hastası minik Arife için kampanyaSMA hastası minik Arife için kampanya
Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (2)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilber ortaylı Hasan Cemal Fatih Altaylı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ilber hoca milliyetçi vatansever bir insandır ne diyorsa doğrudur aptal dediyse o kişiye gerçekten aptaldır
İlber hoca, doğru söylemiştir.... hatta az bile söylemiştir.
ne münevver aydınlara sahibiz
Diğer Haberler
Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.