Mahkeme heyeti, bozma ilamına uydu. Yeniden hüküm kuran heyet, sanık Hasan Cemal'in TMK'nin "yayın yoluyla birçok kez silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Hasan Cemal ile ilgili 31 Mart 2017'de verilen beraat kararının temyiz edildiği hatırlatılan duruşmada, temyiz merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin (istinaf mahkemesi) bu kararı, "Cemal'in İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7. maddesi kapsamında, aynı gerekçeyle yargılandığı bir davada hapis cezasına çarptırıldığı" gerekçesiyle bozduğu belirtildi.

İSTANBUL (AA) - Bir internet sitesinde yer alan "Çekilme Günlüğü" adlı yazı dizisinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada verilen beraat kararı istinaf tarafından bozulan gazeteci-yazar Hasan Cemal, yeniden yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı. Aynı kapsamda aldığı ceza nedeniyle infazının 3 ay 22 gün üzerinden gerçekleşmesine karar verilen Cemal'in, bu cezası ertelendi.

Sanığın İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılandığı ayrı bir dava kapsamında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığına dikkati çeken heyet, 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezasından diğer mahkemece verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasının mahsup edilmesine, sanığın cezasının kalan 3 ay 22 gün üzerinden infaz edilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmadaki tavır ve davranışları ile bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede oluşan olumlu kanaati de göz önüne alarak, Cemal'in bu cezasını bir yıllık denetimli serbestlik şartıyla erteledi.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Hasan Cemal'in 2013 yılının Mayıs ayında "www.T24.com" adlı internet sitesinde yer alan yazı dizisindeki yazı, söz ve fotoğraflarla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtiliyordu. Cemal'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2017'de dava konusu yazı içeriği, yazının yazıldığı tarih ve tüm dosya kapsamına göre atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Cemal'in oy çokluğuyla beraatini kararlaştırmıştı. Bir üye hakim karara muhalefet etmişti.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, geçen kasım ayında yerel mahkemenin beraat hükmünü bozmuştu. Daire, "Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri" isimli kitapta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cemal'e verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasının onanarak kesinleşmesini bozma gerekçesi yapmıştı.