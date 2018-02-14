Hasan Ferit Gedik Davasında karar(GENİŞ HABER)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Gülsuyu'nda, 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin 35 sanıklı davada karar çıktı.

Sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep, Hasan Ferit Gedik'e yönelik eylemlerinden ötürü, “Kasten adam öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şahin Eren, diğer cezalarla birlikte toplam 48 yıl 5 ay, Hakan Taşhan 34 yıl 3 ay, Doğukan Çep de 35 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Doğukan Çep hakkında yakalama kararı çıkarılırken 3 sanığın da tahliyesine karar verildi.

10 sanık beraat ederken diğer sanıklar da çok sayıda yaralama, yağma ve hürriyeti tahdit suçlarından çeşitli oranlarda ceza aldı.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mert Kazan, Şahin Eren, Ferhat Keleş, Hakan Taşhan, Zafer Turhan ile tutuksuz sanıklar Necdet Polat, Yusuf Turhan, Süleyman Tüfekçi, Ercan Çiftçi, Vedat Atalay, Bekir Teker, başka suçtan tutuklu Emrah Ok, Aytekin Turan katıldı.

Duruşmada sanıkların avukatları ile müştekiler Nuray Meray, Gülperi Aktaş, Abdullah Kıyak, İbrahim Gedik, Eriş Gedik ile avukatları da hazır bulundu.

Davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar edildiği, ancak bakanlığın davaya katılma talebinin bulunmadığı yönünde yanıt geldiği tutanaklara geçildi.

'BİZLER BİR HATA YAPTIK…'

Son savunması sorulan tutuklu sanık Hakan Taşhan, öncelikle tahliyesini talep ettiğini belirterek, “Bizler bir hata yaptık. Benim cinayetle bir alakam yok. Hiçbir şekilde alakam yoktur. Sizden ricam elinizi vicdanınıza koyup karar vermenizdir" dedi. 'BEN KARSLILARI VURDUM'

Tutuklu sanık Şahin Eren de son savunmasında, “Benim yaptığım suçlardan tahliye ya da beraat edin demiyorum. Biz akız demiyoruz, kara da değiliz. Poker suratlılık da yapmıyoruz. Bakarsanız gezi eylemleri ile aynı günlerde olmuştur. 12-13 gün mahallemizde bu örgütler yüzünden dışarı çıkamadık. Suçsuzuz demiyoruz. Ben Karslıları vurdum. Bu olayları anlattım. Sabıkalı olabiliriz. Ben burada bir sürü mahkemeye çıktım. 4.5 senedir tutukluyuz. Hiçbir şeyden yararlanamıyoruz, sevk yapamıyoruz. Cezaevinden gelip gitmekten sıkıldık artık. Tahliyemi talep ediyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Bu işler olmuşla duymuşla olmaz. Yaptığımız kavgalardan dolayı, küfürlerden dolayı heyetinizden özür diliyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum. Kolay gelsin" dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını beyan ederek beraatlarını talep ettiler. ÜÇ SANIK HASAN FERİT GEDİK'İ ÖLDÜRMEKTEN 25'ER YIL CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesinden sorumlu tuttuğu sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep'i, "Kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkları yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 25 yıl hapis cezasına düşürdü. Aynı sanıklar, Gökhan Aktaş, Yalçın İleri ve Abdullah Kıyak'ı “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 22'şer yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırıldı. 10 SANIK ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Mahkeme, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar Yusuf Turhan, Tarkan Emeçtimur, Emin İşlek, Uğur Köroğlu, Murat Keskin, Vedat Atalay, Mete Barış Durak, Vedat Maden, Kenan İnce, Şafak Velioğlu'nun beraatlerine karar verdi. 24 SANIK ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI

Sanıklar Zafer Turhan, Şahin Eren, Ferhat Keleş, Mesut Turhan, Yakup Dalkılıç, Kinyas Taşhan, Yakup Kutlu, Bekir Teker, Yusuf Polat, Adem Köşhan, Ahmet Turhan, Doğukan Cep, Ercan Kütük, Emrah Ok, Necdet Polat, Ümit Yeşilkaya, Süleyman Tüfekçi, Mert Kazan, Ercan Çifti, Engin Seba, Şeref Karameşe, Ekrem İnalkaç, Aytekin Turhan ve Hakan Taşhan, “Çıkar amacıyla suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca sanık Ercan Çiftçi, Sinan Sağır'ın silahla yaralanmasına iştirak, Şafak Aykan'ın yaralanmasına yardım etmekten 1 yıl 2 ay 7 gün hapis, sanık Aytekin Turan da Mesut Aktürk'ün silahla yaralanması suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Sanıklar Adem Köşgen ve Ümit Yeşilkaya, “Suç delillerini gizleme" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Şerif Karameşe, Bekir Teker, Engin Turan ve Aytekin Turan, kendilerini polis gibi tanıtıp mağdur Armağan Arık'ı bir evden alıp araçla götürdükleri, daha sonra serbest bıraktıkları gerekçesi ile “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1'er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Sanıklar Zafer Turhan ve Mert Kazan, Yusuf Kenan Deniz'i “Bıçakla öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldılar. Sanıklar Yufus Polat ve Adem Köşgen, müştekiler Gözen Parlak'ı yaralama ve Çağlar Bulut'u tehdit ettikleri gerekçesi ile 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar.