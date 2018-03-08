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Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 08:01 | Son Güncelleme

Daha önce de Atatürk ve manevi kızına hakaret eden Mustafa Armağan’ın yaptığı son paylaşımlar büyük tepki çekti. Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Hasan Kaçan da Atatürk'e hakaret eden Armağan'a sert yanıt verdi: Art niyetli... Şöhret budalası... Kıt akıllı

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Tarihçi Mustafa Armağan Twitter adresinden “Sınıfta öğretmenin ismi de öğrencinin ismi de Mustafa ise Mustafaların karışma ihtimali binde kaçtır? Biri 'Mustafa' deyince ikisi birden ayağa mı kalkar? Hadi öğretmen karışmasın diye Kemal ismini verdi, peki neden Nüfus Dairesi'ne koşup öğretmenin taktığı adı kimliğine ekler? Dahası, imzasını hep Mustafa Kemal diye değil, Mim Kemal diye atar ve soyadı kanunu çıktıktan sonra ana-babasının koyduğu Mustafa ismini kimliğinden tamamen sildirir, Kemal ismini de Kamâl yapar. Son nokta: Mustafa diye başlar hayata, Atatürk diye bitirir” ifadelerini paylaştı.

'ART NİYETLİ, ŞÖHRET BUDALASI'

Bu ifadelere vatandaşların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen oyuncu Hasan Kaçan da tepki gösterdi. Armağan’ın tweetini alıntılayan Kaçan, “Yahu be adam, beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde insanların hassasiyetini kaşımak için ya art niyetli ya şöhret budalası ya da kıt akıllı olması lazım. Yazıklar olsun!” diye yazdı.

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Mustafa Armağan hasan kaçan atatürk'e hakaret

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
atatürk olmasaydı ya ingilizin yada fransızın birinden dunyaya gelirdi.yatsın kalksın dua etsin Atatürke. bir saadetli olarak Ataturku çok seviyorum. ilke ve inkılıplarını
Bu zamana kadar Atatürk ün ismi kitaplardan stadyumlardan vb yerlerden silinirken gık ı çıkmayanla.Seçim yaklaştıkca Atatütk çü olmaya başladılar. Hay sizin takiyyenizi....
Ne o KAÇAN neden tepki bunlara veriyorsun.DESTEKLEDİĞİN AKP nin evlatları ve onun sayesinde oluyor bunlar.Sn.KAÇAN sen gerçek yüzünü göster,makam-mevki-mal-mansıp derdi ile yanlış dersin,o da aynı çıkarlar için kötüler. İKİNİZİNDE BİRİBİRİNİZDEN FARKI YOOOOK.
Hasan Kaçan saygın ve tanınmış bir karikatürcü-sanatçı olarak iyi demiş. Birilerinin bu geri zekalılara cevap vermesi gerekiyor.Hasan Kaçan"ın "beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde...."" diye başlayan cevap cümlesini takdir ediyorum.. sadece bu günlerde değil her zaman birlik -beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var..İktidarda olanların da aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini düşünüyorum..Bu konuda sn CB"nin daha hassas tavırlarını ve söylemlerini bekliyorum ve umuyorum..Bu adamlar birilerinden teşvik ve cesaret görmeseler bu aptalca şeyleri söyleyemezlerdi.Toplum iyice gerildi.iyi değl.
bu kıt akıllıları konuşturanda bu hükümet değil mi? eğer sen gerçekten Atatürk ve onun manevi değerlerine saygı duyuyorsan bu şerefsizleri konuşturmazsın. bugün cb hakaret edildiğinde hemen kolluk kuvvetleri nasıl harakete geçiyorsa cumhuriyetin kurucusu ulu önderede hakaret ve saygısızlık yapıldığında gereğini yapacaksın. Sana saygı duyulmasını istiyorsan sen de saygı duyacaksın.
geçmiş zihniyetlere bakınca bu konuşma tarzını ve tabi gücünü biyerlere dayandırıyor elbette günü geldiğinde millet öğrenecek atatürk düşmanlığı malum zihniyetler tarafından da hala devam ettiriliyor enerjileri belli bir bakıyorsunuz m.kemal atatürk günün şartlarına göre göklerde dolaştırılıyor bir bakıyorsunuz alçakça haince sözlerle taciz ve tahkir ediliyor biliyoruz öğretiyoruz bunların nemene kişiliğe hatta hayvani duygulara alçak ve hain hıyanet içinde olduklarını öğretiyoruz öğreteceğiz kimse unutmasın m.kemal silinemez silinemeyecek türkiye cumhurriyeti ile HEPOLACAĞIZ KEMALLERİZ
Ülke tamamen 2 ye bölünmüş durumda farkettiniz mi? Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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