Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Tarihçi Mustafa Armağan Twitter adresinden “Sınıfta öğretmenin ismi de öğrencinin ismi de Mustafa ise Mustafaların karışma ihtimali binde kaçtır? Biri 'Mustafa' deyince ikisi birden ayağa mı kalkar? Hadi öğretmen karışmasın diye Kemal ismini verdi, peki neden Nüfus Dairesi'ne koşup öğretmenin taktığı adı kimliğine ekler? Dahası, imzasını hep Mustafa Kemal diye değil, Mim Kemal diye atar ve soyadı kanunu çıktıktan sonra ana-babasının koyduğu Mustafa ismini kimliğinden tamamen sildirir, Kemal ismini de Kamâl yapar. Son nokta: Mustafa diye başlar hayata, Atatürk diye bitirir” ifadelerini paylaştı.
'ART NİYETLİ, ŞÖHRET BUDALASI'
Bu ifadelere vatandaşların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen oyuncu Hasan Kaçan da tepki gösterdi. Armağan’ın tweetini alıntılayan Kaçan, “Yahu be adam, beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde insanların hassasiyetini kaşımak için ya art niyetli ya şöhret budalası ya da kıt akıllı olması lazım. Yazıklar olsun!” diye yazdı.
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