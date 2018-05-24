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"Hasan komutan" 67 yaşında mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

Aydın'da yaşayan emekli albay Hasan Sürer, 49 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece bir yıl okuyabildiği tarih bölümünden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor - Adnan Menderes Üniversitesi'nde mezuniyet cübbesi giyen Sürer: "Bu cübbeyi giymeyi yıllardır hayal ediyordum. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sanıyorum bu mezuniyeti hak ettim"

Aydın'da yaşayan emekli albay Hasan Sürer, 49 yıl önce kazandığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece bir yıl devam edebildiği tarih bölümünden mezun olmanın sevincini yaşıyor.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü 1968 yılında kazanan 67 yaşındaki Sürer, maddi imkansızlıklardan eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Kara Harp Okulu'nu kazanıp eğitim hayatına burada devam eden Sürer, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2003'te emekli oldu. Yarım kalan fakülte hayatına geri dönmek isteyen Sürer, gerekli girişimlerde bulunduktan sonra 2011 yılında tarih bölümü kaydını, Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) aldırdı.

Sürer, buradaki eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Sınıf arkadaşlarının "Komutanım" diye hitap ettiği Sürer, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törenle mezuniyet cübbesi giydi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, törende, mezun olan öğrencilerin arasında azmiyle örnek olan Sürer'in herkesi gururlandırdığını söyledi.

Sürer'i tebrik eden Bircan, "Kendisi 67 yaşında. Herkese örnek olacak bu yaşam, istenildiği takdirde bir şeyin nasıl başarıya ulaştığını göstermek anlamında çok önemli." dedi.

Tüm salonun alkışladığı Sürer, duygusal anlar yaşadı.

Sürer, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır bu anı beklediğini söyledi.

Sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine teşekkür eden Sürer, "Bu cübbeyi giymeyi yıllardır hayal ediyordum. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sanıyorum bu mezuniyeti hak ettim. Ben harp okulu mezunuyum. Orada töreni, böyle cübbeyle değil kılıçla yapmıştık. Eğitim hayatım çok güzel ve verimli geçti. Çok heyecanlar yaşadım. Bu heyecan çok başkaymış." diye konuştu.

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