"Hasan komutan" 67 yaşında mezun oldu

Kara Harp Okulu'nu kazanıp eğitim hayatına burada devam eden Sürer, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2003'te emekli oldu. Yarım kalan fakülte hayatına geri dönmek isteyen Sürer, gerekli girişimlerde bulunduktan sonra 2011 yılında tarih bölümü kaydını, Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) aldırdı.

Aydın'da yaşayan emekli albay Hasan Sürer, 49 yıl önce kazandığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece bir yıl devam edebildiği tarih bölümünden mezun olmanın sevincini yaşıyor.

Sürer'i tebrik eden Bircan, "Kendisi 67 yaşında. Herkese örnek olacak bu yaşam, istenildiği takdirde bir şeyin nasıl başarıya ulaştığını göstermek anlamında çok önemli." dedi.

Tüm salonun alkışladığı Sürer, duygusal anlar yaşadı.

Sürer, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır bu anı beklediğini söyledi.

Sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine teşekkür eden Sürer, "Bu cübbeyi giymeyi yıllardır hayal ediyordum. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sanıyorum bu mezuniyeti hak ettim. Ben harp okulu mezunuyum. Orada töreni, böyle cübbeyle değil kılıçla yapmıştık. Eğitim hayatım çok güzel ve verimli geçti. Çok heyecanlar yaşadım. Bu heyecan çok başkaymış." diye konuştu.

