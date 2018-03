Hasan Öztürk’ten ’Dost Ateşi Altında Yaşamak’

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk’ün ilk kitabı ’Dost Ateşi Altında Yaşamak’ kitabı okuyucusuyla buluştu.

Hasan Öztürk’ün son beş yıl içinde kaleme aldığı köşe yazılarından derlenen kitap ülkemizin son dönemine ışık tutuyor. Öztürk’ün kitabında 17-25 Aralık ve 15 temmuz, Başkanlık sistemi, PKK’nın TBMM’de yer bulması, Terör örgütleri ve Türkiye, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri ve Ortadoğu sorunu konusundaki görüşlerine yer vermekte.

Son 5-6 yılda yaşananların 100 yılda yaşanmadığına dikkat çekerek atlatılan badirelere kitabında yer veren Öztürk "Düşmanlarımızı biliyoruz, dost sandıklarımızın ihanetlerine şahit olduk. Dost ateşi daha yaralayıcı"dedi.

Öztürk, kitabının arka kapağında şu ifadelere yer verdi:

"Son beş yılımız belki de yüz yıla bedel. O kadar kısa bir sürede o kadar çok şey yaşadık ki... “Bunu da atlatabilir miyiz” diye sorduğumuz her soru sonrası o soruyu sorduran “badire”den daha büyüğüyle sınandık.

Düşmanın doğası düşmanlık yapmaktır bildik. Bir de “Dost ateşi” altında kaldık. Dost sandıklarımızın ihanetine şahitlik ettik.

“Dost ateşi altında yaşadığımız günler”i ancak ayaklarımız bu topraklara sımsıkı basarsa, tarihsel kodlarımıza yeniden dönersek aşabileceğimizi bildik.

Hepsini kaydettik. Hepsini not ettik. Günü gelince durduğumuz yerin neresi olduğunu en yüksek sesten dillendirdik. Günü geldiğinde meydan okuduk. Ölümü göze aldık. Milli ve yerli olanların yanında yerimizi aldık! Safımızı tercih ederken bir an olsun tereddüt yaşamadık.İş bu kitabın özeti budur Yaşadığımız günlere tanıklığımızdır. Derdimizin kayıt altına alınmasıdır. Derdimizi söylemektir.

İstiklal Madalyası sahibi dedem Hasan onbaşının bize öğrettiği dua şudur. “Allah devlete, millete zeval vermesin”