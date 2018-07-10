Hasanbeyli'de nohut hasadı

İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, 'Nohut eken sağlık biçer' projesi kapsamında 1400 dekara ekilen nohudun hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen 'Nohut eken sağlık biçer' projesi çerçevesinde, Çolaklı Mahallesi'nde ekimi yapılan nohudun hasadı için 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Hasanbeyli Kaymakamı Cuma Kılınç, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

HASANBEYLİ'DE HEDEF 5 BİN DEKAR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında kurak alanlarda alternatif ürün olarak nohut ekildiğini belirterek, "Nohut, ülkemizde baklagil tüketimleri içerisinde üçüncü sırada yer almakta. Birincisi fasulye, ikincisi mercimek ve üçüncü sırada nohut bulunmaktadır. Biz özellikle Türkiye'deki baklagil üretiminin azaldığı bu dönemde, birim alanda, sulanamayan dezavantajlı alanlarda daha fazla gelir getireceği tarımsal yenilikler üzerinde çalışırken, nohut projesini Hasanbeli'de uygulamaya koyduk. Geçtiğimiz yıl içerisinde il genelinde bin 100 dekar alanda, şu anda ise 1400 dekar alanda ekimi yapıldı. Biz bunu 5 bin dekar sadece Hasanbeyli ilçesinde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

'ALTERNATİF ÜRÜNLER ARASINA GİRMESİ GEREK'

Nohudun, Türkiye şartlarında 52 enleme kadar yetişebilen bitki türü olduğunu kaydeden İbrahim Sağlam, "Bununla birlikte hem toprak için hem hayvan yemi hem de insan sağlığı için kesinlikle önemli bir ürün. Bugün buğday ile karşılaştırdığımızda buğdaya alternatif bir üründür. 2- 3 kilogram saf azotla nohut yetiştirebilirken, buğdayda ise bu rakam 8- 10 kilograma kadar çıkıyor. Onun için dışarıdan az oranda gübre, daha az masrafla hem toprak dostu hem de çok güzel bir kaba yem bitkisidir. Onun için toprak dostu, diyoruz. Hayvan dostu, insan dostu, doğa dostu. Her şeyi ile bu ürünün mutlaka Hasanbeyli'de alternatif ürünler arasına girmesi, üretime girmesi gerekir" dedi.

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