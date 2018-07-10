HABER

Hasanbeyli'de nohut hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, 'Nohut eken sağlık biçer' projesi kapsamında 1400 dekara ekilen nohudun hasadına başlandı.  Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen 'Nohut eken sağlık biçer' projesi çerçevesinde, Çolaklı Mahallesi'nde ekimi yapılan nohudun hasadı için 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, 'Nohut eken sağlık biçer' projesi kapsamında 1400 dekara ekilen nohudun hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen 'Nohut eken sağlık biçer' projesi çerçevesinde, Çolaklı Mahallesi'nde ekimi yapılan nohudun hasadı için 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Hasanbeyli Kaymakamı Cuma Kılınç, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

HASANBEYLİ'DE HEDEF 5 BİN DEKAR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında kurak alanlarda alternatif ürün olarak nohut ekildiğini belirterek, "Nohut, ülkemizde baklagil tüketimleri içerisinde üçüncü sırada yer almakta. Birincisi fasulye, ikincisi mercimek ve üçüncü sırada nohut bulunmaktadır. Biz özellikle Türkiye'deki baklagil üretiminin azaldığı bu dönemde, birim alanda, sulanamayan dezavantajlı alanlarda daha fazla gelir getireceği tarımsal yenilikler üzerinde çalışırken, nohut projesini Hasanbeli'de uygulamaya koyduk. Geçtiğimiz yıl içerisinde il genelinde bin 100 dekar alanda, şu anda ise 1400 dekar alanda ekimi yapıldı. Biz bunu 5 bin dekar sadece Hasanbeyli ilçesinde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

'ALTERNATİF ÜRÜNLER ARASINA GİRMESİ GEREK'

Nohudun, Türkiye şartlarında 52 enleme kadar yetişebilen bitki türü olduğunu kaydeden İbrahim Sağlam, "Bununla birlikte hem toprak için hem hayvan yemi hem de insan sağlığı için kesinlikle önemli bir ürün. Bugün buğday ile karşılaştırdığımızda buğdaya alternatif bir üründür. 2- 3 kilogram saf azotla nohut yetiştirebilirken, buğdayda ise bu rakam 8- 10 kilograma kadar çıkıyor. Onun için dışarıdan az oranda gübre, daha az masrafla hem toprak dostu hem de çok güzel bir kaba yem bitkisidir. Onun için toprak dostu, diyoruz. Hayvan dostu, insan dostu, doğa dostu. Her şeyi ile bu ürünün mutlaka Hasanbeyli'de alternatif ürünler arasına girmesi, üretime girmesi gerekir" dedi.

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklama
Tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk; geriye küçük ayakkabılar kaldıTren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk; geriye küçük ayakkabılar kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

İlginizi Çekebilir

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklama

İstanbul Ümraniye'de Canan Ay'ı darbeden taksi şoförüne hapis cezası!

İstanbul Ümraniye'de Canan Ay'ı darbeden taksi şoförüne hapis cezası!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Yargıtay'dan flaş Muhsin Yazıcıoğlu kararı

Yargıtay'dan flaş Muhsin Yazıcıoğlu kararı

'Yolda arabasına erkek aldı' mesajı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

'Yolda arabasına erkek aldı' mesajı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.