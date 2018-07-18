Hasane nine, 10 yıldır hayalini kurduğu bir gün yaşadı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin Yahşieli köyünde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedenlerle 10 yılı aşkın süredir yalnız yaşadığı evinden çıkamayan Hasane Koşan'ın (80) isteği gerçek oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın, 'Hürmetli Eller' projesi kapsamında tüm ihtiyaçları karşılanan Koşan, kaymakamın talimatıyla Çandır Mesire Yerine götürüldü. Yıllar sonra hayalini kurduğu bir günü doyasıya yaşayan Koşan, "Artık ölsem de gam yemem" dedi.

İlçeye bağlı Yahşieli köyünde tek başına yaşayan Hasane Koşan’ın, 60 yaş üzeri yaşlılar ve engelliler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan, 'Hürmetli Eller' projesi kapsamında tüm ihtiyaçları karşılanıyordu. Hasane Koşan, proje çalışanlarına, 10 yılı aşkın süredir evinden çıkamadığını, yeşillikler içinde bir mesire alanında oturmayı çok isteğini iletti. Koşan'ın bu isteği Kaymakam Ramazan Kendüzler'e iletildi. Kendüzler, vakıf yetkililerine Hasane Koşan'ın ilçeye getirilmesi ve isteklerinin karşılanması talimatını verdi. Kendüzler, Hasane Koşan'ı Kaymakamlık binası önünde karşıladı. Bir süre sohbet etti. Yaşlı kadın, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Hasane Koşan, vakıf çalışanları tarafından ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Çandır Mesire Yerine götürüldü. Yeşillikler arasında ve ağaçların gölgesinde yemek yedikten sonra, ayaklarını kaynak suyuna sokarak dinlendi. Küçük bir çocuk gibi sevindiği gözlenen Hasane Koşan, daha sonra ilçe merkezindeki bir çay bahçesine götürüldü. Yaşlı kadına burada yine isteği doğrultusunda çay yanında simit ikram edildi. Akşamüstü evine bırakılan Hasane Koşan, hayalini kurduğu bir günü yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Sevinç gözyaşları içersinde Kaymakam Ramazan Kendüzler ve vakıf çalışanlarına tekrar tekrar teşekkür etti. "Artık ölsem de gam yemem" dedi.

Yahşieli köyünde yalnız yaşayan Hasane Koşan'ın, bir kızı bulunduğu, fakat hasta olduğu ve tedavi gördüğü için kendisiyle ilgilenemediği öğrenildi.