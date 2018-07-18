Hasane nine, 10 yıldır hayalini kurduğu bir gün yaşadı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin Yahşieli köyünde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedenlerle 10 yılı aşkın süredir yalnız yaşadığı evinden çıkamayan Hasane Koşan'ın (80) isteği gerçek oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın, 'Hürmetli Eller' projesi kapsamında tüm ihtiyaçları karşılanan Koşan, kaymakamın talimatıyla Çandır Mesire Yerine götürüldü. Yıllar sonra hayalini kurduğu bir günü doyasıya yaşayan Koşan, "Artık ölsem de gam yemem" dedi.

İlçeye bağlı Yahşieli köyünde tek başına yaşayan Hasane Koşan’ın, 60 yaş üzeri yaşlılar ve engelliler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan, 'Hürmetli Eller' projesi kapsamında tüm ihtiyaçları karşılanıyordu. Hasane Koşan, proje çalışanlarına, 10 yılı aşkın süredir evinden çıkamadığını, yeşillikler içinde bir mesire alanında oturmayı çok isteğini iletti. Koşan'ın bu isteği Kaymakam Ramazan Kendüzler'e iletildi. Kendüzler, vakıf yetkililerine Hasane Koşan'ın ilçeye getirilmesi ve isteklerinin karşılanması talimatını verdi. Kendüzler, Hasane Koşan'ı Kaymakamlık binası önünde karşıladı. Bir süre sohbet etti. Yaşlı kadın, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.