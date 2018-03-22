Hasankeyf'te protesto! Ortalık fena karıştı

Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması için eski çarşı merkezindeki iş yerlerinin boşaltmasını isteyen DSİ Bölge Müdürlüğü'nün tahliye kararına esnaf ve bazı ilçe sakinleri tepki gösterdi. Tarihi kale sokağındaki esnaf, tepkilerini ortaya koymak için belediye binası önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ile Batman- Mardin karayolunda yürüyüşe geçen Hasankeyf esnafı, kısa süre yolu trafiğe kapatttı. Köprü girişinde önlem alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, burada oturma eylemi başlattı. Köprünün açılmaması üzerine polis, kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti. Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin, köprüdeki eylemcileri dağıttığı sırada arbede yaşandı.

Olay yerine gelen Hasankeyf Kaymakamı Bülent Baygüven, esnafla görüşme yaparak dağılmaları konusunda ikna etti. Arbede sırasında gözaltına alınan esnafın serbest bırakılmasını sağlayan Kaymakam Baygüven, DSİ yetkilileriyle görüşerek, sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi. Bunun üzerine esnaf karayolunu trafiğe açarak dağıldı.