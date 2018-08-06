Hasankeyf'te tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Ahmet ÜN-Burak EMEK-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı projesinde, suların altında kalmaması için taşınmasına karar verilen 540 yıllık, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın, Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmaları başladı.

Tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralleri projesi kapsamında tarihi eserlerin sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri'nce yapıların taşınması için çalışmalar sürüyor. Yürütülen proje kapsamında 2017 yılının Mayıs ayında ilk kez Zeynel Bey Türbesi yerinden güvenli bir şekilde taşındı. İlçede bulunan tarihi yapıların korunması için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. 540 yıl geçmişi olan Artuklu Hamamı'nın taşınma çalışmaları bu sabah saat 04.15 itibariyle başlandı. 1500 ton ağırlığındaki yapı, 150 tekerlekli özel platforma yüklenerek 2 bin 950 metre uzaklıktaki Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmalarında, 2 saat 50 dakikada 2 bin metre yol katedildi. Sorunsuz olarak yapılan taşıma çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile yerleştirme işlemi yapılacak.

Artuklu Hamamı'nın taşınmasıyla ilgili Devlet Su İşleri'nden yapılan açıklamada, taşınma işleminin dünyaya bir örnek teşkil edildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede ülkemizde bir ilk olan ve 540 yaşında olması itibariyle dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine taşınması işlemi 12 Mayıs 2017 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1100 tonluk tarihi yapı taşıma işlemi boyunca hassas cihazlarla yapılan gözlemler neticesinde herhangi bir hasar almadan tamamen emniyetli bir şekilde yeni yerine taşınmıştır. Şimdi ise taşıma tertibatı da hesaba katıldığında 1500 ton ağırlığa ulaşan Artuklu Hamamı'nın bütüncül taşıma işlemi gerçekleştirilecektir. Artuklu Hamamı'nın halihazırda bulunduğu Hasankeyf'teki mevcut konumu ile yeni yerleşim alanında düzenlenecek arkeoparktaki yeni konumu arasındaki mesafe 2 bin 950 metre olup hamam 70 metre üst kota taşınacaktır" denildi.