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Hasankeyf'teki 650 yıllık Artuklu Hamamı, yeni yerine taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

BATMAN'daki Ilısu baraj göleti altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan 650 yıllık Artuklu Hamamı, yarın 3 kilometre mesfadeki yeni yerleşim alanına taşınacak. Daha önce tek parça halinde yeni yerleşim alanına taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin yanına getirilecek hamam için düzenlenecek taşınma törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak.  Büyük kısmı Ilısu baraj göleti altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde, yarın tarihi bir ana daha tanıklık edilecek.

Hasankeyf'teki 650 yıllık Artuklu Hamamı, yeni yerine taşınacak

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'daki Ilısu baraj göleti altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan 650 yıllık Artuklu Hamamı, yarın 3 kilometre mesfadeki yeni yerleşim alanına taşınacak. Daha önce tek parça halinde yeni yerleşim alanına taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin yanına getirilecek hamam için düzenlenecek taşınma törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak.
Büyük kısmı Ilısu baraj göleti altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde, yarın tarihi bir ana daha tanıklık edilecek. Geçen yıl 1100 ton ağırlığındaki 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin yeni Hasankeyf Kültür Parkı'na taşınmasından sonra yarın da 650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı yeni yerleşim alanına taşınacak. Çalışmalar tamamlanırken, Zeynel Bey Türbesi'nde olduğu gibi taşıma için özel yol yapıldı. Artuklu Hamamı’nın taşınması için yarın düzenlenecek törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılacağı belirtildi. 1600 ton ağırlığındaki hamamın da Zeynel Bey Türbesi ile aynı sistemle taşınacağı kaydedildi. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, hamamın taşınması için 5 bin 200 tonluk ard germe işleminin tamamlandığını ve hidrolik krikoların da hamamın altına yerleştirildiğini belirtti. Tarihi hamamın, taşınma işleminden önce krikolarla kaldırılacağı, altına kendinden tahrikli taşıyıcının (SPMT) konulacağı ve taşıma işleminin SPMT ile yapılacağı öğrenildi.

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Hasankeyf'teki 650 yıllık Artuklu Hamamı, yeni yerine taşınacakHasankeyf'teki 650 yıllık Artuklu Hamamı, yeni yerine taşınacakHasankeyf'teki 650 yıllık Artuklu Hamamı, yeni yerine taşınacakHasankeyf'teki 650 yıllık Artuklu Hamamı, yeni yerine taşınacak

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