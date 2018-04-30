HABER

Hasanoğlan'da köy enstitüleri'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de bir dönem eğitim sistemine damgasını vuran Köy Enstitüleri'nin 78'inci kuruluş yıldönümü, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hüseyin ÖZBALI ELMADAĞ (Ankara), (DHA) Türkiye'de bir dönem eğitim sistemine damgasını vuran Köy Enstitüleri'nin 78'inci kuruluş yıldönümü, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Köy Enstitüleri'nin 78'inci kuruluş yıldönümü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi içinde bulunan Amfi Tiyatroda kutlandı. Düzenlenen programa, Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği'nin üyeleri, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demirci etkinlikte yaptığı konuşmada, 1941 yılında bin dönümlük arazi üzerine kurulan Hasanoğlan Köy Enstitüsü geçen zaman içerisinde bazı kurumlara tahsis edilerek 600 dönüme düşürüldü. Köy Enstitülü çocukların emekleri ile 120 bina ve 3 binden fazla ağacın bulunduğu yerleşke gözler önünde çürüyor. Bu yerleşkenin derhal bir devlet üniversitesi eğitim fakültelerine devredilerek eğitim yuvası olarak devam etmesi arzusundayız dedi.Türkiye genelinde 21 ilde kurulan Köy Enstitüleri'nin topluma sağladığı eğitim, kültürel ve sanatsal kazanımları sayesinde Cumhuriyetin aydınlanma ocağı olarak Anadolu'ya yayıldığını belirten Demirci, şunları söyledi Anadolu'nun en ücra köylerinde tıptan, ziraata, hayvancılıktan genel eğitime bir toplumsal önderlik rolü üstlendi. Köy Enstitüleri'nde Talip Apaydın, Mahmut Makal, Mehmet Başaran gibi ünü uluslararası arenaya ulaşmış yüzlerce yazar, şair, müzisyen, ressam ve çok sayıda ilim insanı yetiştirdi. Köy Enstitüleri bir aydınlanma ocağıydı ama ne yazık ki karardılar.

Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!
Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!
Abdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldiAbdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.