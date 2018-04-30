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Hasanov, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılma kararını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Hasanov: - "Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in önderliğinde önemli dış politika atılımlarına imza atan Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılması, şüphesiz ki Konseyin çalışmalarına büyük bir güç ve zenginlik katacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılma kararını kutladı.

Büyükelçi Hasanov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılma kararı almasına ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

Hasanov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında basına verdiği Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) katılma kararına ilişkin beyanatını büyük bir memnuniyetle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önderliğinde önemli dış politika atılımlarına imza atan Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılmasının, Konseyin çalışmalarına büyük bir güç ve zenginlik katacağını aktaran Hasanov, şunları kaydetti:

"Ayrıca söz konusu kararın, Konseyin Türk dünyasının bütün unsurlarını kapsayan bölgesel ve küresel bir teşkilat olarak ekonomiden politikaya, turizmden, eğitim ve spora kadar pek çok alandaki mevcut çalışmalarının etkinliğini arttıracağı ve Türk devletleri arasındaki güçlü bağların daha da kuvvetlenmesine katkıda bulunacağı da aşikardır. Türk Konseyi ve şahsım adına Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in bu tarihi açıklamasından duyduğumuz memnuniyeti yineliyor, Türk Konseyi'nin İstanbul'da kain ofisinde dalgalanan üye ülke bayrakları arasında Özbekistan bayrağını görmeyi sabırsızlıkla beklediğimizi ve bu yıl Bişkek'te düzenlenecek Devlet Başkanları Zirve Toplantısı'nda kendilerini ağırlamaktan onur duyacağımızı bildirmek istiyorum."

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kutlama Özbekistan Türk Konseyi

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