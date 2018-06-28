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Hasarlı aracını onarmak için araç çaldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Adana'da kazalı aracına yedek parça temini için aynı marka ve model araç çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da kazada hasar gören aracını onarmak için aynı marka ve model araç çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri, Ali A'ya ait 01 CTS 50 plakalı hafif ticari aracın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 200 kameranın kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, aracı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde buldu.

Aracı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Abidin B, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Zanlının, 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza geçirdiği, onarmak amacıyla yedek parça temini için Ali A'ya ait aynı model ve marka hafif ticari aracı çaldığı öne sürüldü.

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