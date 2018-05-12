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Hasat için acele eden üretici çayını satmakta zorlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yaş çayda hasat dönemi sürüyor.

Osman ŞİŞKO Emre KOLTUK TRABZON,(DHA)Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince fabrikalarda izdiham yaşanmaya başladı. Üreticiler, satamadıkları çaylarını yol kenarlarına, kavşaklara sererek muhafaza etmeye çalışıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay üreticileri yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle çaylarının tamamını hasat edince Çaykur ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı alarak işlemekte zorlandı. Çay hasadı yapan üreticiler çaylarının tamamını satamayınca bazı özel sektör çay firmaları da taban fiyatı düşürerek alım yapmaya başladı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde çayını yol kenarlarında, kavşaklarda muhafaza etmek zorunda kalan üreticiler yetkililere seslendi. Çay üreticisi Katip Erdoğan, çayların yanma tehlikesi olduğunu belirterek Çayı zamanında toplamamıza rağmen kontenjandan dolayı veremiyoruz. Özel sektör de fırsattan istifade çayın fiyatını düşürdü. Bu duruma rağmen özel sektörde de sıra bulamıyoruz. Bana 2 gün sonraya sıra gelecek. Çayların yanma tehlikesi var. İnşallah güneş olmaz dedi. Çay üreticisi Ramazan Başar ise İnsanlar kilometrelerce yoldan çaylarını fabrikalara getirmesine rağmen yığılmadan dolayı mağdur oluyorlar. Bu çaylar kolay toplanmıyor.Vatandaş bu çayı toplatmak için 150 lira işçilik ücreti veriyor. Sonra getirip çayını dereye döküyor ifadelerini kullandı. Çay üreticisi İsmet Durmuş da bu yıl yaşanan yoğunluğun Ramazan ayının yaklaşması ile olduğunu belirterek Bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ramazan dolayısıyla bu yıl böyle sıkıntı oldu. Ramazan geliyor diye insanlar birden yüklendi çay hasadına ve böyle oldu dedi.

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