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Hasat, patates fiyatını düşürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

Başta Nevşehir olmak üzere ülke genelinde farklı bölgelerde hafta başından itibaren patates hasadı başlayacak - Son hafta düşen patates fiyatının hasatla birlikte daha da gerilemesi bekleniyor

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir ve Niğde yöresi başta olmak üzere birçok bölgede yazlık patates hasadı önümüzdeki hafta başlayacak.

Patates fiyatlarının, bu hafta yüzde 15-20 civarındaki düşüş seyrinin yeni ürün hasadının başlamasıyla daha da gerilemesi bekleniyor.

AA muhabirinin, sektör temsilcilerinden edindiği bilgiye göre, hafta başından itibaren eylül ayı sonuna kadar sürecek hasat döneminde Nevşehir’de 250 bin ton, Niğde'de ise yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor.

Yazlık patates hasadı, gelecek Tokat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Mardin, Amasya ve Konya'da yapılacak. Yaklaşık bir ay sürecek hasadın ardından ülke genelinde kışlık patates hasadı da gerçekleştirilecek.

Yılda yaklaşık 1,5 milyon ton patatesin saklanabildiği Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma soğuk hava depolarında da yeni sezonun ürünü için hazırlık yapılıyor.

Kış aylarında Akdeniz bölgesinden gelen limonun piyasaya sürülmesi ve geçen yıldan kalan patateslerin depolardan ayıklanmasının ardından taze ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunulmak üzere depolanacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden tırlarla getirilen patates, bölgedeki kayadan oyma depolara konuluyor. Bölgede bulunan bin 140 kayadan oyma doğal soğuk hava deposu, ortam koşulları nedeniyle sezonuna göre limon ve patatesin bozulmadan saklanmasına imkan tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir patates hasadı

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