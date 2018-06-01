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Haşdi Şabi'den ABD'ye "terör listesi" çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

Haşdi Şabi'den ABD'ye "terör listesi" çıkışı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altında yer alan "Esaib Ehlil Hak", ABD'nin kendilerini terör listesine almasına sert tepki gösterip, bunun bedelini ödeyecekleri tehdidinde bulundu.

Kays el Gazali liderliğindeki Esaib Ehli Hak tarafından yapılan açıklamada, "Washington, ilk önce uluslararası arenadaki güvenini kaybedip, verdiği bu kararla kirli siyasetinin bedelini ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği hakkında gerekli icraatların yerine getirilmesi istenidi.

Açıklamada, ABD'nin bu kararının Irak'ın içişlerine müdahale şeklinde nitelendirilip, Irak merkezi hükümetinin de bu konuda net bir tavır sergilemesi talep edildi.

ABD Kongresi, birkaç gün önce Haşdi Şabi'ye bağlı Esaib Ehlil Hak'ın yanı sıra Nuceba ve Irak Hizbullahı unsurlarının da terör listesine aldığını duyurmuştu.

Irak Meclis'i, Kasım 2016 tarihinde oy çokluğuyla Haşdi Şabi'ye yasal bir statü kazandırıp, başbakanlık bünyesine almıştı. Haşdi Şabi içerisinde farklı çok sayıda silahlı grup yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esaib Ehlil Hak Haşdi Şabi Kays el Gazali

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