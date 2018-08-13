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Haseki Hastanesi ek binasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:26 | Son Güncelleme

Ameliyathane bölümünde çıkan yangın kontrol altına alınırken, hastalar tedbiren tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasının ameliyathane bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ek hizmet binasının 3. katındaki ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden hastane görevlileri, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alındı.

İtfaiyenin çalışmaları sürerken, hastalar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Haseki yangın

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