Haseki Hastanesi ek binasında yangın

İSTANBUL (AA) - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasının ameliyathane bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ek hizmet binasının 3. katındaki ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden hastane görevlileri, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alındı.
İtfaiyenin çalışmaları sürerken, hastalar, tedbir amacıyla tahliye edildi.
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