HABER

Haseki Hastanesi ek binasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 00:47 | Son Güncelleme

Ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü, soğutma ve duman tahliyesi devam ediyor - Yangın sırasında önlem amaçlı olarak 59 hastanın tahliye edildiği, yaralı ve can kaybının bulunmadığı bildirildi

İSTANBUL (AA) - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasının ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ek hizmet binasının 3. katındaki ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü, soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, yangın dolayısıyla ek binanın yoğun bakım ünitesindeki hastalar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer hastalar ise önlem amaçlı olarak hastanenin bahçesine çıkarıldı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

- Yaralı ve can kaybı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Vatan Caddesi'ndeki 5 katlı Haseki Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasının 3. katında çıkan yangının ekipler tarafından söndürüldüğü, hastanede yatan 59 hastanın tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangın dolayısıyla yaralı ve can kaybının olmadığı, soğutma ve duman tahliyesinin devam ettiği kaydedildi.

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!
Yıldız Tilbe Harbiye'de konser verdiYıldız Tilbe Harbiye'de konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane yangın

En Çok Okunan Haberler

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Diğer Haberler
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.