Haseki Hastanesi ek binasında yangın

İSTANBUL (AA) - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasının ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ek hizmet binasının 3. katındaki ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü, soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, yangın dolayısıyla ek binanın yoğun bakım ünitesindeki hastalar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer hastalar ise önlem amaçlı olarak hastanenin bahçesine çıkarıldı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

- Yaralı ve can kaybı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Vatan Caddesi'ndeki 5 katlı Haseki Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasının 3. katında çıkan yangının ekipler tarafından söndürüldüğü, hastanede yatan 59 hastanın tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangın dolayısıyla yaralı ve can kaybının olmadığı, soğutma ve duman tahliyesinin devam ettiği kaydedildi.

