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Haseki Hastanesi ek binasındaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 01:40 | Son Güncelleme

Ameliyathane bölümünde çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliyesi çalışmalarını tamamladı - Yangına müdahale sırasında tahliye edilen hastalar tekrar servislere alındı

İSTANBUL (AA) - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Ek hizmet binasının 3. katındaki ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndüren ekipler, soğutma ve duman tahliyesi çalışmalarını bitirerek bölgeden ayrıldı.

Yangın dolayısıyla ek binanın yoğun bakım ünitesindeki hastalar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Önlem amaçlı olarak hastane bahçesine çıkarılan hastalar ise tekrar servislere alındı.

Öte yandan, ek binadaki yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nın ameliyathane bölümünde çıkan yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri gönderilmiş ve önlem amacıyla binadaki 59 hasta tahliye edilmişti. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmasına başlamıştı.

Haseki Hastanesi ek binasındaki yangın

- Ameliyathane bölümünde çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliyesi çalışmalarını tamamladı - Yangına müdahale sırasında tahliye edilen hastalar tekrar servislere alındı

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Haseki Hastanesi ek binasında yangın

Haseki Hastanesi ek binasında yangın
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Haseki Hastanesi ek binasında yangın

Haseki Hastanesi ek binasında yangın
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Haseki Hastanesi ek binasında yangın

Haseki Hastanesi ek binasında yangın
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Haseki Hastanesi ek binasında yangın

Haseki Hastanesi ek binasında yangın
5 / 7

Haseki Hastanesi ek binasında yangın

Haseki Hastanesi ek binasında yangın
6 / 7

Haseki Hastanesi ek binasında yangın

Haseki Hastanesi ek binasında yangın
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Haseki Hastanesi ek binasında yangın

Haseki Hastanesi ek binasında yangın
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Anahtar Kelimeler:
hastane itfaiye yangın

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