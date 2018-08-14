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HASEKİ HASTANESİ EK HİZMET BİNASINDA YANGIN(EK GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 08:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda yangın çıktı. Ameliyathane kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 59 hasta tahliye edilerek çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı hastanenin 3. katında bulunan ameliyathane kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında hastaneyi bir anda duman kapladı.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Dumanın artması üzerine yatan hastalar dışarı çıkarıldı. Aralarında durumunun ağır olduğu öğrenilen hastalarında bulunduğu 59 hasta, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere gönderildi. Durumu hafif olan bazı hastalara da hastane bahçesinde müdahale edildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının çıkmasıyla birlikte hastane personeli hastaların tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına ilk müdahaleleri hastane bahçesinde bulunan ambulanslarda yapıldı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE GELDİ

Yangının ardından çok sayıda itfaiye aracı olay yerine gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, hastanede duman tahliyesi işlemi yaklaşık bir saat sürdü. Duman tahiyesinin ardından bahçedeki hastalar yeniden hastaneye alındı.

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