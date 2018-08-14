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HASEKİ HASTANESİ EK HİZMET BİNASINDA YANGIN(GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 01:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda yangın çıktı. Ameliyathane kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 59 hasta tahliye edilerek çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı hastanenin 3. katında bulunan ameliyathane kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında hastaneyi bir anda duman kapladı.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI
Dumanın artması üzerine yatan hastalar dışarı çıkarıldı. Aralarında durumunun ağır olduğu öğrenilen hastalarında bulunduğu 59 hasta, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere gönderildi. Durumu hafif olan bazı hastalara da hastane bahçesinde müdahale edildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangının çıkmasıyla birlikte hastane personeli hastaların tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına ilk müdahaleleri hastane bahçesinde bulunan ambulanslarda yapıldı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE GELDİ
Yangının ardından çok sayıda itfaiye aracı olay yerine gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, hastanede duman tahliyesi işlemi yaklaşık bir saat sürdü.

Görüntü dökümü:
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-Hastaneden görüntü
-Dışarıya çıkarılan hastalar
-Hastaların ambulansa taşınması
-Hastane personelinin ambulansta tedavi edilmesi
-Durumu ağır olan hastaların ambulansa taşınması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

13.08.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180813227
13.08.2018 - 23.57 Haber Kodu : 180813001
14.08.2018 - 00.35 Haber Kodu : 180814004

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