Hasene Derneğinden Çad'da gıda yardımı

ENCAMINA (AA) - Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan Hasene Derneği Çad'da gıda yardımında bulundu.
Almanya'dan üç kişilik ekiple gelen Hasene Derneği, acil yardım olarak 900 kumanya paketini ihtiyaç sahiplerine, yetimhane ve hastanelere dağıttı. 12 büyükbaş hayvan kesen dernek üyeleri, Çad'da daha önce açtıkları 20 su kuyusunu da denetleyerek bakımlarını gerçekleştirdi.
Hasene Derneğinin Çad sorumlusu Halit Pişmek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad'ı Afrika'daki yardım faaliyetlerinin merkez üssü yapmaya karar verdiklerini, burada bir yetimhane açmak istediklerini söyledi.
Pişkin, Çad'daki faaliyetlerini yerinde görmek ve yeni faaliyet imkanlarını araştırmak amacıyla tekrar geleceklerini, uygun arsa bulmaları durumunda bir yetimhane inşa edeceklerini belirtti.
Köln merkezli olarak 2010'da kurulan ve 100 ülkede teşkilatlanan Hasene Derneği, geçen yıl 180 bin civarında kurban hissesi ve 82 bin civarında kumanya dağıttı. İki bin su kuyusu açan dernek, 7 bin yetime bakıyor.
Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap
Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar
Erdoğan'ın ziyareti sırasında ortalık karıştı! PKK yandaşları Roma'da...
Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk
MHP bir belediye başkanının istifasını istedi
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Menopoza girerken de seks sembolü olabilirsiniz!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum