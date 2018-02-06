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Hasene Derneğinden Çad'da gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Hasene Derneğinden Çad'da gıda yardımı

ENCAMINA (AA) - Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan Hasene Derneği Çad'da gıda yardımında bulundu.

Almanya'dan üç kişilik ekiple gelen Hasene Derneği, acil yardım olarak 900 kumanya paketini ihtiyaç sahiplerine, yetimhane ve hastanelere dağıttı. 12 büyükbaş hayvan kesen dernek üyeleri, Çad'da daha önce açtıkları 20 su kuyusunu da denetleyerek bakımlarını gerçekleştirdi.

Hasene Derneğinin Çad sorumlusu Halit Pişmek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad'ı Afrika'daki yardım faaliyetlerinin merkez üssü yapmaya karar verdiklerini, burada bir yetimhane açmak istediklerini söyledi.

Pişkin, Çad'daki faaliyetlerini yerinde görmek ve yeni faaliyet imkanlarını araştırmak amacıyla tekrar geleceklerini, uygun arsa bulmaları durumunda bir yetimhane inşa edeceklerini belirtti.

Köln merkezli olarak 2010'da kurulan ve 100 ülkede teşkilatlanan Hasene Derneği, geçen yıl 180 bin civarında kurban hissesi ve 82 bin civarında kumanya dağıttı. İki bin su kuyusu açan dernek, 7 bin yetime bakıyor.

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Çad Hasene Derneği

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