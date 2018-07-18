Haşhaş kırımı yapan kadınların zorlu mesaisi

ABDULHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, haşhaş tarlalarında kırım yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada oldukça zor şartlarda yaptıkları işlerini, şarkı, türkü ve ilahilerle bir nebze olsun eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Haşhaş üretiminin önemli merkezlerinden Beyşehir'de, temmuz ayının gelmesi ile ürün hasadı başladı. Tarlalarda çalışan kadınlar, sıcak havada "afyon kırıp" evlerine ekmek götürüyor. Sesine güvenen genç kızlar çalışırken bir yandan da söyledikleri şarkı ve türkülerle işlerini biraz olsun eğlenceli hale getirmeye çalışırken, bazı kadın işçiler de ilahiler okuyarak onlara eşlik ediyor. Beyşehir ve Hüyük ilçeleri arasında haşhaş ekili arazisinde tarım işçileriyle birlikte kendisi de mesai yapan 58 yaşındaki Makbule Gökmenoğlu, yörede haşhaşın yanı sıra şekerpancarı, buğday ve arpa ekimi yaptığını söyledi. Eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla, kayınpederinden kalan arazilerinde çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Gökmenoğlu, 8-9 yıldır haşhaş üretimi yaptıklarını ifade etti.

Tarlada dönüşümlü üretim yaptıklarını anlatan Makbule Gökmenoğlu, "Arazilerimizde ekimi münavebeli yapıyoruz. Bir yıl haşhaş ekiyorsak, sonraki yıl başka ürünler ekiyoruz. Hasat zamanının gelmesiyle Beyşehir ilçe merkezi ve Karaali Mahallesi'nden getirdiğimiz tarım işçilerimizle burada mesai yapıyoruz." diye konuştu. - "60-65 lira arasında yevmiye veriyoruz" Gökmenoğlu, haşhaş hasadının yöredeki birçok kadın için önemli bir geçim kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "İşçilerimize günlük 60-65 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sabah saat 08.00'de işbaşı yapıyorlar, ancak bu saatlerde biraz nem olduğunda kırma işlemi 10.00-11.00 gibi oluyor. Akşam da çalışma programına göre 17.00-18.00 gibi işi bırakıyorlar. Haşhaş çapası, hasadı zordur. İşçilik ve mazotla birlikte maliyeti yüksek bir ürün. Kabuğunu TMO'ya veriyoruz. Danesi de bize kalıyor, tüccara satıyoruz. Devlet üreticiye Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre mazot desteği veriyor. Ancak biz mazot desteğinden yeterince istifade edemiyoruz. O yüzden mazot desteğinin artırılmasını devletimizden bekliyoruz."