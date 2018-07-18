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Haşhaş kırımı yapan kadınların zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde haşhaş hasadı yapan tarım işçisi kadınlar, alın teri ile evlerine ekmek götürüyor - Sıcak havada haşhaş tarlalarında kırım yapan kadınlar, oldukça zor olan işlerini şarkı ve türkülerle biraz olsun eğlenceli hale getirmeye çalışıyor

ABDULHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, haşhaş tarlalarında kırım yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada oldukça zor şartlarda yaptıkları işlerini, şarkı, türkü ve ilahilerle bir nebze olsun eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

Haşhaş üretiminin önemli merkezlerinden Beyşehir'de, temmuz ayının gelmesi ile ürün hasadı başladı.

Tarlalarda çalışan kadınlar, sıcak havada "afyon kırıp" evlerine ekmek götürüyor.

Sesine güvenen genç kızlar çalışırken bir yandan da söyledikleri şarkı ve türkülerle işlerini biraz olsun eğlenceli hale getirmeye çalışırken, bazı kadın işçiler de ilahiler okuyarak onlara eşlik ediyor.

Beyşehir ve Hüyük ilçeleri arasında haşhaş ekili arazisinde tarım işçileriyle birlikte kendisi de mesai yapan 58 yaşındaki Makbule Gökmenoğlu, yörede haşhaşın yanı sıra şekerpancarı, buğday ve arpa ekimi yaptığını söyledi.

Eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla, kayınpederinden kalan arazilerinde çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Gökmenoğlu, 8-9 yıldır haşhaş üretimi yaptıklarını ifade etti.

Tarlada dönüşümlü üretim yaptıklarını anlatan Makbule Gökmenoğlu, "Arazilerimizde ekimi münavebeli yapıyoruz. Bir yıl haşhaş ekiyorsak, sonraki yıl başka ürünler ekiyoruz. Hasat zamanının gelmesiyle Beyşehir ilçe merkezi ve Karaali Mahallesi'nden getirdiğimiz tarım işçilerimizle burada mesai yapıyoruz." diye konuştu.

- "60-65 lira arasında yevmiye veriyoruz"

Gökmenoğlu, haşhaş hasadının yöredeki birçok kadın için önemli bir geçim kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"İşçilerimize günlük 60-65 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sabah saat 08.00'de işbaşı yapıyorlar, ancak bu saatlerde biraz nem olduğunda kırma işlemi 10.00-11.00 gibi oluyor. Akşam da çalışma programına göre 17.00-18.00 gibi işi bırakıyorlar. Haşhaş çapası, hasadı zordur. İşçilik ve mazotla birlikte maliyeti yüksek bir ürün. Kabuğunu TMO'ya veriyoruz. Danesi de bize kalıyor, tüccara satıyoruz. Devlet üreticiye Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre mazot desteği veriyor. Ancak biz mazot desteğinden yeterince istifade edemiyoruz. O yüzden mazot desteğinin artırılmasını devletimizden bekliyoruz."

Tarlada farklı yaş grubundan işçilerin çalıştığını aktaran Makbule Gökmenoğlu, "İşimiz oldukça zor. Hava çok sıcak. Genç kızlar popüler şarkılar eşliğinde, yetişkinler ise ilahiler okuyarak yaptığı işi daha keyifli hale getirmeye çalışıyor." dedi.

Tarım işçisi Büşra Diri, eşinin vatani görevini yaptığını ve bir kız çocuğu olduğunu dile getirerek, geçimini sağlamak için tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalıştığını anlattı.

Tarlada kulaklıkla cep telefonundan dinlediği popüler şarkılara eşlik eden Fatma Saraç da öğrenci olduğunu ve yaz döneminde Afyon kırarak harçlığını çıkardığını aktardı.

İlknur Çetinok ise haşhaş tarlasındaki hasadın zorluklarından söz ederken, "Tarlada yürüyemiyor, aşırı sıcaktan nefes alamıyoruz. Hasadı gerçekten çok zor. Günlük 60 lira yevmiye alıyoruz. Evimize bu sayede ekmek götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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haşhaş Kırım Şarkı türkü

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