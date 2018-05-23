Haşhaş tarlaları tablo gibi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, Afyon Ovası'nda tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı. Afyon Ovası'ndaki haşhaş tarlaları ilkbaharda açan, yazın da olgunlaşan çiçeklerle görsel şölenin yaşandığı bölge haline geliyor. Haşhaşın en yoğun üretildiği Sandıklı'ya bağlı Alagöz köyünde yılda en az 200 dönümde haşhaş ekimi yapılıyor. Asırlardır çiftçinin geçim kaynağı olan, insanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri Afyon Ovası'nda tabloyu andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor. 'OVAMIZ GÖRSEL ŞÖLEN HALİNE DÖNÜYOR' Alagöz köyü Muhtarı Ramazan Çetinkaya, haşhaş bitkisinin mayıs ayının sonlarında çiçek açmaya başladığını belirterek, şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi mayıs ayının 15'inde açan haşhaş çiçekleri yine açtı. Ovamız bu haşhaş çiçekleri sayesinde görsel şölene dönüşüyor. Bu şölen haziran ayının 15'ine kadar devam eder. Genellikle köyümde beyaz haşhaş ekilmekte. Kapsül ve haşhaşı daha çok değerli olduğu için beyaz haşhaş ekimi yoğunlukta. Mor haşhaş da oluyor. Tabii bazı yörelerimizde mor eken de var. Bu görsel şölenden hatıra fotoğrafı çektirerek yararlanıyoruz. Diğer il ve ilçelerden gelip geçenler de araçlarını durdurarak bu şöleni ölümsüzleştiriyor." 'TEMMUZUN 15'İNE KADAR HASADI YAPILIR' Afyon bitkisinin ekimine ekim ayı sonlarında başlandığını ve kasım ayı içerisinde tamamlandığını aktaran Ramazan Çetinkaya, şöyle dedi: "İki sefer çapası yapılır. Mayıs ayı sonlarında çiçeğini açar ve haziran ayının 15'ine kadar çiçek dönemi devam eder. Temmuz ayının 1 ve 15'i arası da hasadını yaparız. Hasat zamanı çok hassastır. Bu dönemde yağmurdan etkilenir. Onun için hasadı 15 günde tamamlamamız gerekir. Hasat sonrası haşhaşı kapsülünden makine yardımı ile ayırırız. Kapsülünü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, haşhaşını da tüccara satarız. Köylümüzün başlıca geçim kaynaklarından biri haşhaş bitkisidir. Yöresel olarak da bu bitki örtüsünün birçok adı vardır. Afyon, afyan, haşgeş, haşhaş gibi de isimler verilir."



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