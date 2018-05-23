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Haşhaş tarlalarının "mor beyaz" görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'a adını veren, halk arasında "haşhaş" olarak ifade edilen "afyon" bitkisi, mayıs ayında tarlalarda açan "mor beyaz" renkleriyle görsel şölen sunuyor Çobanlar Belediye Başkanı Salih Alaka: "Çiftçilerimiz bu yıl yaklaşık bin 700 dekar haşhaş ekimi yaptı. Bu yıl hava şartları da çok iyi gitti. Bu şekilde devam etmesi durumunda rekoltenin çok iyi olacağını düşünüyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye’nin en önemli haşhaş üretim merkezi Afyonkarahisar'da ekimi yapılan tarlalarının mor-beyaz çiçeklere bürünmesi görsel şölen sunuyor.

Afyonkarahisar'a adını veren, halk arasında "haşhaş" olarak ifade edilen "afyon" bitkisi, mayıs ayında tarlalarda açan çiçekleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'deki üretimin yüzde 90'ının Afyonkarahisar ve çevre illerinde yetiştirildiği haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) denetimi altında yetiştirilen haşhaş, ilkbaharda beyaz ve mor renk çiçek açıyor. Mevsim koşullarından çok fazla etkilenen, soğuk ve sıcağı sevmeyen bitki, üreticiler tarafından durumuna göre en az iki kez çapalanıyor. Sofraları süslemesinin yanı sıra tıpta ilaç yapımında kullanılan bitki, kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yoğun olarak ekilen haşhaş, temmuz ayından itibaren hasat ediliyor.

- "Haşhaş bitkisi gerçekten çok nazlı"

Çobanlar Belediye Başkanı Salih Alaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yağışlarda ilçedeki haşhaş tarlalarının boylanarak dolgunlaştığını, ürünün iyi durumda olduğunu söyledi.

İlçenin, il genelinde en üst seviyede haşhaş üretimi yapılan noktaların başında geldiğini belirten Alaka, şunları dile getirdi:

"Çiftçilerimiz bu yıl yaklaşık bin 700 dekar haşhaş ekimi yaptı. Bu yıl hava şartları da çok iyi gitti. Bu şekilde devam etmesi durumunda rekoltenin çok iyi olacağını düşünüyorum. Haşhaş bitkisi gerçekten çok nazlı. Mevsime, iklime, güneşe ve rüzgara göre verimi değişebilir. Bu bitki çok soğuğa ve sıcağa dayanamaz. Ama bu sene haşhaş için çok ideal bir dönem yaşandı."

Alaka, ilçedeki üreticiler için en önemli gelir kaynaklarından birinin haşhaş üretimi olduğuna işaret ederek, tarladaki bitkinin mevsim şartları dolayısıyla boyluca olmasının çiftçileri rekolte açısından umutlandırdığını vurguladı.

- Dört renk haşhaş var

Tarlalarda açan çiçeklerin, doğaseverlerin ilgisini çektiğini, haşhaş tarlalarında görsel şölenin tam zamanı olduğunu anlatan Alaka, "Bu mevsimde haşhaş tarlalarımız tam anlamıyla görsel şölen oluşturuyor. Haşhaş tarlalarında açan beyaz ve mor çiçekleri görebilirsiniz. Tabi baharın ana rengi yeşille beraber. Herkesi bu görsel şöleni görmeye ilçemize davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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afyon beyaz haşhaş mor

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