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Haşim Kılıç sessizliğini bozdu! Oğlunun FETÖ bağlantısı var mı?

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 14:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında oğlu Fatih Samet Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin, "Oğlumun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan, yakından bir ilgisi olmamıştır. Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla oğlu Fatih Samet Kılıç hakkında soruşturma açılması ve bunun bazı basın yayın organlarında yer alması nedeniyle açıklama yapmaya gerek gördüğünü belirtti.

Oğlunun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan, yakından bir ilgisi olmadığını savunan Kılıç, "Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Kendisinin çevresi ve sosyal hayatı birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen örgütle ilişki kurulabilmesinin imkansızlığı da ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"OLDUKÇA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜZÜCÜ"

Oğlu Fatih Samet Kılıç'ın, 12 yıldır yurt dışında çalıştığını, kendi kurduğu işleriyle ilgilendiğini, yurda aralıklarla gelip gittiğini bildiren Kılıç, "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür." ifadelerine yer verdi.

"İSMİMİ HİÇ KİMSENİN KİRLETMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİM"

Haşim Kılıç, 42 yıllık devlete hizmet hayatının büyük bölümünü Anayasa Mahkemesinde geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görev sürem içinde, FETÖ terör örgütünün Balyoz, Ergenekon ve buna benzer davalarla kurduğu kumpasları, bireysel başvuru kararlarıyla tespit ederek etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesinin başkanı olarak oğluma yapılan bu suçlama, beni ve ailemi derinden üzmüştür. Şerefimle devletime hizmet ederek koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna önemle duyururum."

AA

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı
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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç Ankara FETÖ Fatih Samet Kılıç

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
akp li olup Fetocu olmayan varmiydi :)
reis ne derse o
@mustok91 öl derse ölecekmisin
eyy iktidar sahipleri şu bylock kullananların kim olduğunu millete bir açıklasanız yaa.. bylock kılıcını işinize geldiği gibi , insanlara karşı bir tehdit yada şantaj aracı olarak kullanmaktan vaz geçin .. devlet mi yönetiyorsunuz mafya mı ? siz nesiniz ?
Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan Abdullah Gül yüksek yargıdan emekli bir kişi ile birlikte hareket ediyor diye yazdı akabinde bu olay patlak verdi. Şimdi anlıyormusunuz M.Gökçek in, K. Topbaşın ve diğer belediye başkanlarının hiç sorgusuz sualsiz ittifa etmelerinin sebebini. Biz biliyor yada tahmin ediyoruz bunlarıda şu akp ye oy verenlerde partiye muhalefet ettikleri an başına gelecekleri bi görse artık. görse de ülke iyice zıvanadan çıkmadan normale dönse.
SIKINTI YOK SAYIN MÜTEKAİD YARGIÇ HAŞİM BEY ADALAET ERGEÇ TECELLİ EDER BU YALANCI DÜNYA DA OLMAZ İSE GERÇEK DÜNYA DA MUTLAKA VE MUTLAKA GERÇEKLEŞİR NETİCEDE BİZLER SİZLER BİR OLAN KAİNATIN SAHİBİ ALLAH A İNANIYORUZ DEĞİL Mİ LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA
zamanında kurtardın bunları.... simdi kurtar kendini kurtarabilirsen
Bende bir vatandaş olarak fetocu olabileceğine inanıyorum. Zamanında sizinde feto konusundaki savunmacı tutumunuzu unutmadık.
vurun abalıya:)
YARGIYA GÜVENMİYORMUSUN; NİYE ENDİŞE EDİYORSUN... YARGILANSIN, GÖYA TEMİZ YA...YARGIDA AKLANSIN ONDAN SONRA KONUŞURSUN...YALNIZ ÇOK ENDİŞELİ GÖRÜNTÜN VAR
AKP hariç geri kalan herkes fetocu,pkklı,ergenekoncu yani vatan haini..
ateş olmayan yerden duman cıkmaz.hepiniz böbürleniyordunuz öyle böyle olmadı işte
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