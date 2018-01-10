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Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 08:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin çarpıcı mesajlar paylaştı. Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek" dedi. Hasip Kaplan'ın bu sözlerine Sırrı Süreyya Önder ve HDP'den tepki geldi. Hasip Kaplan, bu sabah siyaseti bıraktığını ve istifa ettiğini duyurdu.

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

HDP’nin eski Milletvekili Hasip Kaplan, attığı tweet'ler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaplan, "Kurultay'da Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyerek tepkileri üzerine çekti. Kaplan'a partisi HDP'den cevap geldi.

"KINIYOR VE AYIPLIYORUZ"

HDP Genel Merkezi’nden, şubat ayında gerçekleştirilecek kongrede Türk bir genel başkan adayı istemediğini belirten eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ifadeleriyle ilgili açıklama geldi. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” dendi.

'HDP'DE EŞ GENEL BAŞKANLIK GÖZ DİKİLEN BİR YER DEĞİLDİR'

"Sırrı gitsin film çeksin" diyerek Kaplan'ın hedef aldığı HDP'li Önder de Odatv'ye konu hakkında açıklamalarda bulundu. Önder'in açıklamaları şöyle:

"HDP’de eş genel başkanlık ‘göz dikilen’ bir yer değildir. Hasip, düzen partileriyle bizi karıştırmış. Vekil olduğu zamanlarda da karıştırırdı.

'MİLLETVEKİLİYKEN DE FİLM ÇEKERKEN DE…'

Ben eş genel başkanlığa, aday ya da talip değilim. Kuruluşundan bu yana, yoldaşlarım bu onurlu göreve defalarca beni önerdiler. Ben de her seferinde benden daha yetkin, benden daha layık en az onlarca yoldaşımı önerdim. Bugün de böyle düşünüyorum. Bu partinin bir sıra neferiyim. Milletvekiliyken de film çekerken de bu ‘sıra neferi’ olma duygum hep devam edecektir.

'IRKÇILIK HASTALIKLI BİR DUYGUDUR, HASİP KAPLAN'DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ…'

İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava'da, Suruç'da, Şengal'de, Ankara Garı'nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır.

'BU SOYTARILIK HANGİ MAZARETLE AÇIKLANABİLİR?'

Binlerce kamu çalışanı, barış akademisyenleri, öğrenciler, sanatçılar, basın emekçileri zor zamanlarda Kürt halkıyla omuz omuza durmanın bedelini aşından, işinden, canından, özgürlüğünden mahrum edilmekle öderken ve bir tekinden bile bir ‘ah!’ işitilmemişken bu soytarılık hangi mazeretle açıklanabilir? Kürtlükle ve Kürt halkını gözetmekle olabilir mi?

'CİZRE, SUR, NUSAYBİN YANARKEN…'

Öyle olsaydı eğer, Cizre, Sur, Nusaybin yanıp kül olurken bir kez olsun ekmeğini yediği, suyunu içtiği, vekilliğini yaptığı bu yerlere gelip bir dayanışma göstermek gerekirdi. İktidara ve zalimlere karşı o günlerde gayet ‘tutumlu’ ve ‘sinik’ davranan birisi, sıra yoldaşlık yapanlara gelince böyle salyalar saçıyor. İbretliktir.

'SON NEFESİME KADAR BU HALKA BORÇLU OLDUĞUMU BİLİYORUM'

Kendi adıma Kürt halkından öğrendiklerim ve bu halkın bana kattıkları benim verdiğim emeğin kat be kat üstündedir. Bu itibarla ben bu halkın öğretmeni değil, öğrencisiyim. Ve hep böyle kalacağım. Son nefesime kadar bu halka borçlu olduğumu biliyorum. Bu sorumluluk ve borçluluk duygusu, hayatı ve mücadeleyi milletvekilliğinden ibaret sayanların anlayacağı bir hal değildir. Burada olan Türklerin tek bir sevdası vardır: İnsan kalmak! Kürtlerle yoldaşlık etmek hep ağır bedeller pahasınadır. Burası ‘abad’ olunacak bir yer değildir, bu kesin. Ama insan kalınacak bir yerdir bu da kesin.

'ZALİMLERE VE APTALLARA İNAT…'

Kongremizi, Eş genel Başkanlarımız Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ'ın önerisiyle bir barış ve özgürlük hamlesine dönüştüreceğiz. Eş başkan seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacağız. Fedakarlık ve kararlılığına bakarak, emek sahibi tüm bileşenlerimizin önerilerini gözeterek, birisi kadın iki yoldaşımıza bu onurlu sorumluluğu teslim edeceğiz. Geriye kalanlarımız bir eş başkan sorumluluğu ve gayretiyle demokrasi, barış ve özgürlük sürecine omuz verecektir. Olumlu yapıcı ve yol açıcı bütün öneriler ve değerlendirmeler başımız gözümüz üzeredir. Bu bize güç katacaktır ama kongreleri hiyerarşiden ibaret zanneden hiç kimsenin bu kongreyi zayıflatmasına ve itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Başta Baluken olmak üzere bütün partililerimizi özgürleştirmeden de görevimizi tamamlamış saymayacağız. Zalimlere ve aptallara inat bunu gerçekleştireceğimizi bütün dünya görecektir.",

HASİP KAPLAN HEM İSTİFA ETTİ HEM DE SİYASETİ BIRAKTI

Hasip Kaplan, sabah 07.00 civarı attığı tweet'le istifa ettiğini duyurdu. Hasip Kaplan, "HDP’de görevim yok, 2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var, açıklamaya üzüldüm, ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz, gerek yok,siyasetten de, partiden istifa ediyorum. Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım, bağışlayın" açıklaması yaptı.

Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'e cevap vermeyeceğini belirterek, "HDP tüzüğünde 2 dönem kuralı var, Ben avukatlığa döndüm, SSÖ ayrıcalıklı değil, dönemi doldu. Siyasetten çekilip film çekeceğim demişti, Ona uslubuyla cevap vermeyeceğim, halka havale ediyorum" dedi.

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Hasip Kaplan Sırrı Süreyya Önder istifa HDP

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
sonrada bize ırkçı faşist dersiniz. en büyük aşağılık ırkçı ve ırk sizsiniz sayın kaplan.
aşağılık herif burası türkiye.ne demek türk göz dikmesin.gözünü oyarlar senin.
İyi güzel de... bu soytarı diye adlandırdığınız arkadaşınız zamanında kobani kaplanı gibi Türk milletine saldırırken neredeydiniz. Adam görevini yaptı ve Mezopotamya'nın kuzeyinde güçler el değiştirdi. Zaten sizin partinizin misyonu da tamamlanmak üzere. Bu saatten sonra siyaseti bıraksa ne olur bırakmasa ne olur.
EŞŞEK NERDE OTLADIGINA İYİ BAK.SEMERİN HAFİF GELMİŞ SENİN.
savcilar nerdeee . Mecl8s her toplumun halkin sectigidir irkci meclisi degil .irkcilik kinvilik toplu.mu bolmekten sulanmasi gerek
Hdpyi ve onlara oy verenlerin nasıl ırkçı faşist olduğunu anlamışsınızdır artık.
En büyük faşist bunlar bu dünyada yedin içtiniz böldünüz obur dünyada hesap vereceksiniz.
FAŞİSTLİK BUDUR İŞTE.IRKÇILIK BUDUR...MHP YE FAŞİST DERLER AMMA Bİ DOLU KÜRT ABİMİZ VAR..
Bahçeli nin iyi arkadaşıydı
HASİP KAPLAN;kürt siyasal hareketine katkılarından dolayı sonsuz teşekkürler.hizmetlerini unıtmayacağız.sırrı süreyya önder ile yıldızınız barışmamış olabilir normal diyelim.
Danışıklı Dövüş... Yersen... İstifa olayı, HDP yi Şirin Gösterme çabasıdır. Buna ne gerek var. ŞİRİN PAYZIN programlarında HDP güzellemesi yapıyor zaten.
@ulusalci_turk senin gibiler olmasa pkk olmazdı bu bir yönetim şeklidir kıskanacağına partine söyle onlarda faşistlere karşı savaşsın nerde zaten partiniz faşist ırkçı olmazsa gidipte oy kullanmazsınız
Sonunda çıkardın ağzındaki baklayı, eğer bu parti yasal bir parti ise ne Genel Başkanı, ne çalışanı nede üyelerine bir ırkı temsil edecek kısıtlama getiremezsin, sen kimsin ya, ben senin Kürt olduğuna inanmıyorum, ermeni dönmesi olduğuna adım gibi eminim.
HDP KELLE AVCILIĞINA SON VERSİN.MEVCUT YÖNETİM PARTİ KÜÇÜK OLSUN BİZİM OLSUN MANTIĞIYLA HAREKET EDİYOR.GAF YAPMIŞ NE OLMUŞ YANİ.KÜRT SİYASETÇİLERİ ZOR YETİŞİYOR.BÖYLE YAPARAK GERİYE GİDİYORSUNUZ.
Nerede kaldı halkların kardeşliği ? Sizi gidi takiyeciler sizi.Beraber iyi salladık diyen, Hdp barajı aştı diye pilav dağıtan aptallar düşünsün...
Hep barış barış diye diye savaşarak kaybettiniz otur yerine sıfır...!!
hasip kaplana teşekkür ediyorum bir türk olarak kimin ırkçılık yaptığını gayet acık gösterdi sırrı bey kürt halkından ne öğrenmiş merak ettim ve sırrının türk olduğunuda hiç sanmıyorum
UYUZ HERİF, DÜPEDÜZ IRKÇILIK YAPIYOR. ULAN DALLAMA HERİF(SE) SENİN GİBİ CİĞERİ 5 PARA ETMEYECEK VE İNŞAATLARDA AMELE OLARAK ÇALIŞTIRILMASI UYGUN OLMAYAN BİR TİP MECLİSE GİRİP GARİP GURABANIN SIRTINDAN MV. EMEKLİSİ OLDU. ŞİMDİDE KALKMIŞ IRKÇILIK VE BÖLÜCÜLÜK YAPIYORSUN. YAZIKLAR OLSUN SANA.
bak yeri geldimi türk kürt kendileri nasıl ayırt ediyor .asıl kendileri türk kürt ayırımı yapıyorlar .
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!..
Yiyin birbirinizi..
Beter olun ..!
hiçte ünlü değil önce insan olmak gerek
Hasip tutarlı ve dürüst davranmış tiyatro yapmamış , partide Türk lerin yüzüne gülünüp maddi manevi kullanılıp arkalarıdan tırko diye aşağılık hakaretler edildiğini iş çevrildiğini Sırrıda biliyor ama işine gelmiyor........
daha beter olun....
ırkçı zihniyeti lanetliyoruz, böylesine basit zihniyetlere Hitler'i hatırlatıyoruz
ÖNEMLİ İSİM E BAKIN BEYLER
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