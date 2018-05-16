Hasköy Sahili'nde çocuklar yeteneklerini sahneledi

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından düzenlenen yılsonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. Hasköy Sahil?de gerçekleştirilen etkinlikte yıl boyunca Turabibaba Kütüphanesi?ndeki kurslarda eğitim alan çocuklar, dans, müzik, tiyatro ve mehteran gösterileri ile izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı bulan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Aileleri çocuklarını izlerken hem eğlendi hem de çocuklarının başarılarından dolayı büyük gurur yaşadı.

?AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI HAYATA HAZIRLAMAK"

İnsanın ruhunun kültürel ve sanatsal eğitimle beslendiğini belirten Demircan, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

?Kültür ruhumuzu derinleştiriyor, akılda ne varsa elde o var. Belediye olarak, devlet olarak hedefimiz mutlu insan yetiştirmek, onları şehir hayatında mutlu yaşatmak. Bütün bu etkinlikleri yapmamızın sebebi çocuklarımızı anaokulundan başlayarak kültürel ve sanatsal eğitimlerle nitelikli bir şekilde hayata hazırlamak. Hepimiz çocuğumuz iyi bir eğitimle iş bulsun, aş bulsun, evini geçindirsin, mutlu olsun istiyoruz. Günümüzde çocuklarımızın mesuliyetleri ve beklentileri çok fazla. Eskiden ilkokul, ortaokul mezunu olan subay, asker oluyordu, bir yerde iş buluyordu. Artık hayatın niteliği arttığı için çocukların görevi de arttı. Artık daha çok okuması lazım. Onun için her şeye temelden başlamalıyız, bunun farkındayız.?

Demircan program sonunda Turabibaba Kütüphanesi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

