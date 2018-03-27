HABER

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Muş’un Hasköy ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de Kur’an-ı Kerim’e tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit düşen Mehmetçikten etkilenerek Afrin kahramanları için türkü besteledi.Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yatılı olarak eğitim gören öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla türkü besteledi.

Muş’un Hasköy ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de Kur’an-ı Kerim’e tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit düşen Mehmetçikten etkilenerek Afrin kahramanları için türkü besteledi.
Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yatılı olarak eğitim gören öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla türkü besteledi. Uzman Çavuş Orhan Sürmen’in bombayla tuzaklanan Kur’an-ı Kerim’i yerden kaldırmak isterken şehit düşmesinden etkilenen öğrenciler, 3 saatte yazdıkları besteyle Afrin’de yaşananları anlattı. Duygu yüklü besteyi okul bahçesinde seslendiren öğrenciler, duygulara tercüman oldu.
Yazdıkları beste hakkında açıklamalarda bulunan 10. sınıf öğrencisi Büşra Demir, "Cuma akşamı oturuyorduk, aklımıza şehitler geldi. Onlarla ilgili konuşuyorduk, Allah yar ve yardımcıları olsun diye. Konuşurken bir an aklımıza onlara destek vermek geldi. Kız halimizle bir şey yapamıyoruz, bari onlara destek olarak şiir, şarkı yazalım dedik. Biz de buradan onlara destek olmak için bu şarkıyı yazdık. Allah yar ve yardımcıları olsun, onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Afrin’deki Mehmetçiklere destek çıkmak istedik"
Amaçlarının Afrin’deki Mehmetçiklere destek olmak olduğunu ifade eden öğrencilerden Esin Aslan da, "Öncelikle bunu yapma amacımız, Afrin’de şehit olan Mehmetçiklere destek çıkmaktır. Biz bu şarkıyı yazarken, 6-7 kişi hepimiz bir şey söyledi. Bir şey yazdık, sildik. Bu yaklaşık 2,5-3 saatimizi aldı. Bunu yaptığımızda da öğretmenlerimiz bize destek çıktılar. Bizim arkamızda durdular, ’güveniyoruz’ diye. Bizde bunu yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin Kur’an-ı Kerim’i yerden kaldırması olayı
Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen’in bombayla tuzaklanan Kur’an-ı Kerim’i yerden kaldırmasından bahsettiklerini hatırlatan Aslan, "Mehmetçiğin Kur’an-ı Kerim’i kaldırırken yaşanan patlamadan bahsediyorduk. Sonra aklımıza yavaş yavaş fikir geldi, bir ilham geldi, yazmaya başladık. Ondan sonra arkadaşlarımızdan fikirler geldi. Onlar yazdı biz söyledik, biz yazdık onlar söyledi. En son 2,5-3 saat içinde bu besteyi oluşturduk. 7 kişilik bir grupla bunu oluşturduk. Sınıfımız 22 kişilik, hep birlikte söyleyelim dedik" diye konuştu.

"Mehmetçik için türkü yazmışlar"
Öğrencilerine okul idaresi olarak destek olduklarını ifade eden Yaşlı Bakım Öğretmeni Ayşe Çelik ise "Öğrencilerim Afrin’deki Mehmetçiklere destek olmak amacıyla böyle bir şey yapmaya karar vermişler. Kendi aralarında konuşurken durumdan çok etkilenmişler. Kendileri bayan oldukları için nasıl destek çıkabiliriz? Diye düşünmüşler. Konuşurken böyle bir şeye karar vermişler. Mehmetçik için türkü yazmışlar. Fikirlerini bizimle paylaştılar. Okul idaremizin de bilgisiyle bunu hazırladık. Yardımcı olmaya çalıştık onlara. Onların şevkini kırmamak açısından, onlardaki bu vatan sevgisini gördükten sonra yardımcı olabileceğimizi düşündük. Öğrencilerimizin Mehmetçiğe olan düşkünlüğü, vatana olan sevgisi sayesinde, onlarda bu azim başarı olduktan sonra vatan olarak daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

1 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
2 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
3 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
4 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
5 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
6 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
7 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
8 / 8

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü

Hasköylü öğrencilerden ‘Afrin’ türküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

İlginizi Çekebilir

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.