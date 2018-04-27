HASMUN'da bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' konuşuluyor

İSTANBUL, (DHA)- TAMAMI Kadir Has Üniversitesi (KHAS) öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan HASMUN 2018, bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' temasıyla başladı.

Öğrencilerin 'Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu' fikrinden yola çıkarak hayata geçirdikleri Kadir Has Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü (HASMUN) projesi bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Üniversitenin Cibali Yerleşkesi'nde yapılan etkinlik 3 gün boyunca sürecek. İngiltere, Pakistan, Afganistan, Yunanistan ve Türkiye'den 16-24 yaş arası lise ve üniversiteli 400 öğrencinin katıldığı etkinliğin bu yılki temasını 'insan hakları ve eşitlik' oluşturdu.

"ETKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Etkinliğin çok önemli olduğunu söyleyen KHAS Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Bu yaşta gençlerin bu konulara eğilmesi, tartışması, içselleştirmesini çok önemli buluyorum. Çünkü toplumsal cinsiyete inanan, insan haklarına saygılı bireylerin yönettiği bir dünyayı düşünün, o zaman bugün yaşadığımız sorunların hiçbirini yaşamazdık, buna savaşlar ve tehditler de dahil. O nedenle bu konularda yapılan toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.