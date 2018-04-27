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HASMUN'da bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' konuşuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

TAMAMI Kadir Has Üniversitesi (KHAS)  öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan HASMUN 2018, bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' temasıyla başladı.

HASMUN'da bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' konuşuluyor

İSTANBUL, (DHA)- TAMAMI Kadir Has Üniversitesi (KHAS) öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan HASMUN 2018, bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' temasıyla başladı.

Öğrencilerin 'Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu' fikrinden yola çıkarak hayata geçirdikleri Kadir Has Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü (HASMUN) projesi bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Üniversitenin Cibali Yerleşkesi'nde yapılan etkinlik 3 gün boyunca sürecek. İngiltere, Pakistan, Afganistan, Yunanistan ve Türkiye'den 16-24 yaş arası lise ve üniversiteli 400 öğrencinin katıldığı etkinliğin bu yılki temasını 'insan hakları ve eşitlik' oluşturdu.

"ETKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Etkinliğin çok önemli olduğunu söyleyen KHAS Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Bu yaşta gençlerin bu konulara eğilmesi, tartışması, içselleştirmesini çok önemli buluyorum. Çünkü toplumsal cinsiyete inanan, insan haklarına saygılı bireylerin yönettiği bir dünyayı düşünün, o zaman bugün yaşadığımız sorunların hiçbirini yaşamazdık, buna savaşlar ve tehditler de dahil. O nedenle bu konularda yapılan toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"9 KOMİTE FARKLI KONULARI TARTIŞACAK"

HASMUN hakkında ayrıntılı bilgi veren Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi ve HASMUN Genel Direktörü Aybüke Ergül ise, "Etkinlik 3 gün sürecek, çeşitli ülkelerden 400 katılımcımız var. Lise ve üniversite öğrencilerini ağırlıyoruz. Amacımız insanların daha anlayışlı olmaları ve kişisel haklar konusunda farkındalık yaratmak. Bu yıl 9 komitemiz var, bu komitelerde çeşitli konular konuşuluyor. Mesela bir tanesi NATO komitesi diğeri Güvenlik Konseyi Komitesi, evrensel değerlerle ilgili diğer komitelerimiz de bulunuyor" diye konuştu.

"ÇÖZÜM ÖNERGESİ BM'YE GÖNDERİLECEK"

Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ve HASMUN Genel Direktör Vekili Dilara İnal da, "Bu yılki temamız 'insan hakları ve eşitlik'. BM'nin çeşitli alanlarda çalışan komiteleri ve organizasyonları var mesela NATO veya Güvenlik Komitesi gibi. Bu komiteler kendi alanlarına giren konularda eşitlik ve insan hakları çerçevesinde çalışmalar yaparak acenteler ediniyorlar. Örneğin 'silahsızlanma' veya LGBT'li bireylerin haklarını korunması ayrımcılığa uğranmasının nasıl önüne geçilmesi gibi meseleleri ele alıyoruz. Burada öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin siyasi bakış açılarıyla birlikte 'bu konuları nasıl çözebiliriz' kısmını tartışıyorlar. Tıpkı BM'nin gerçek komitelerinde olduğu gibi oylama gerçekleşiyor. Sonunda da İngilizce çözüm önergesi çıkarılıyor bunlar da birleştirilip BM'nin müfettişliklerine, müdürlüklerine ve organizasyon temsilciklerine gönderiliyor. İngiltere, Pakistan, Afganistan ve Yunanistan'dan öğrenciler etkinliğimize katılıyor" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

HASMUN'da bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' konuşuluyorHASMUN'da bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' konuşuluyorHASMUN'da bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' konuşuluyorHASMUN'da bu yıl 'insan hakları ve eşitlik' konuşuluyor

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