"Hasretinden yanıp tutuşuyorum, ne olursun dön oğlum"

Avusturya'daki evlerinden "Almanya'da iş buldum" diyerek ayrılan Hacı Bayram Bozdoğan'dan ailesi, 3 aydır haber alamıyor.
Avusturya'da işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Kadir Bozdoğan'ın en küçük oğlu Hacı Bayram Bozdoğan (21), 8 ay önce "çalışmak için Almanya'ya gittiğini" söyleyerek evden ayrıldı.
Evden ayrıldıktan 2 gün sonra sosyal medya üzerinden yakınlarınca İstanbul'da olduğu tespit edilen Bozdoğan ile ağabeyi Ümit Bozdoğan burada buluştu.
İki kardeş, daha sonra baba ocağı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine geldi. Bir süre burada kalan kardeşlerden Ümit Bozdoğan, izninin bitmesi üzerine Avusturya'ya döndü, Hacı Bayram Bozdoğan ise ilçede kaldı.
Sosyal medya üzerinden ağabeyi ile görüşmesini sürdüren Hacı Bayram Bozdoğan, doğum gününde eve dönüp anne ve babasıyla görüşeceğini söyledi.
Bozdoğan'ın buna rağmen eve dönmemesi ve kendisine sosyal medya üzerinden de ulaşılamaması üzerine babası, oğlunu aramak için gittiği İstanbul'da polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekiplerince yapılan araştırmada ise Hacı Bayram Bozdoğan'ın Mersin'de bir otelde 4 gün kaldığı, daha sonra da Kızkalesi Mahallesi'ne geçtiği tespit edildi ancak buradan nereye gittiği belirlenemedi.
- "Ne olursun dön oğlum"
Baba Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu yüz yüze 8 aydır görmediğini dile getirerek, "Almanya'da çalışmaya gideceğini" söyleyerek evden ayrılan evladından mutlu bir haber beklediğini belirtti.
Oğluyla daha önce sosyal medya üzerinden konuştuklarını ifade eden Bozdoğan, şunları kaydetti:
"Son görüşmemizde doğum günü olan şubat ayında eve geleceğini söylemişti ama gelmedi. Çalışmak için Almanya'ya gideceğini söylemişti ancak Almanya'ya da hiç gitmediğini öğrendik. Yaklaşık 3 aydır oğlumdan haber alamıyoruz. Oğlumu gören veya nerede olduğunu bilen biri varsa haber vermelerini istiyorum. Oğlum her neredeysen en azından bize iyi olduğunu söyle, senden tek istediğimiz budur."
Oğluna seslenen anne Elif Bozdoğan ise "Ne olursun evine dön oğlum, üzülüyorum. Hasretinden yanıp tutuşuyorum, ne olursun dön oğlum." diyerek gözyaşı döktü.
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