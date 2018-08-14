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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bomba arama köpeği "Obur", katıldığı yol uygulamaları ve operasyonlarda suçlulara göz açtırmıyor - Bomba Arama Köpeği Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can: - "Bomba arama köpeği, C3, C4, TNT, barut gibi patlayıcı maddeleri yüzde 85 oranında tespit edip buluyor" - "Maddenin kokusunu aldığında o yere direkt oturur ve burada diye tepki verir. Obur hiçbir şeye geçit vermiyor"

CÜNEYT ÇELİK - Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bomba arama köpeği "Obur", katıldığı operasyon ve yol uygulamalarında Mehmetçik'e büyük destek sağlıyor.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitimini tamamladıktan sonra Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesine alınan 2 yaşındaki bomba dedektör köpeği Obur, şimdiye kadar katıldığı operasyonlarda, terör örgütlerince çeşitli eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan çok miktarda patlayıcının ele geçirilmesini sağladı.

Eğitmeninin nezaretinde operasyonların vazgeçilmezi olan Obur, suçların önlenmesinde etkin rol üstleniyor. Şimdiye kadar yaklaşık 200 operasyonda görev alan Obur, çok sayıda terör olayının aydınlatılmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki Köpek Bakım Merkezinde özenle bakımı yapılan Obur, burada kurulan parkurda, Bomba Arama Köpeği Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can'ın nezaretinde eğitim alıyor.

Uzman Çavuş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Obur'un Nevşehir'deki eğitimi sonrası Kars'a gönderildiğini söyledi.

Obur'un görev yaptığı operasyonlarda titiz şekilde arama yaptığını ve kokulara karşı çok hassas olduğunu dile getiren Can, "Bomba arama köpeği, C3, C4, TNT, barut gibi patlayıcı maddeleri yüzde 85 oranında tespit edip buluyor." dedi.

Birçok alanda Obur ile göreve çıktıklarını belirten Can, "Patlayıcı madde aramalarında kullanıyoruz, önlem aramalarında, toplantılarda, seminerlerde, stadyumlarda bomba arama köpeğimizle aramalarımızı icra ediyoruz. Yol aramalarına, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı gibi devlet büyüklerinin geleceği, gidecekleri alanlarda, yerlerde aramalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, Obur'un göreve başladığından beri birçok olayı aydınlattığını, ev aramalarında da mühimmat bulduğunu ve başarılı çalışmalara imza attığını anlattı.

- "Obur hiçbir şeye geçit vermiyor"

Obur'un beslenmesi ve tımarını her gün özenle yaptıklarını vurgulayan Can, bomba arama köpeğinin sıfırın altında 25-30 derece soğukta dahi görev yapabildiğine dikkati çekti.

Can, "Uygulamalara katıldığımız zaman araç aramalarını yapıyoruz. Bombalı araç olduğunda Obur kimseye geçit vermiyor. Bomba köpeğimiz bir unsuru bulduğu zaman oturup tepki verir. Maddenin kokusunu aldığında o yere direkt oturur ve burada diye tepki verir. Obur hiçbir şeye geçit vermiyor." şeklinde konuştu.

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

- Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bomba arama köpeği "Obur", katıldığı yol uygulamaları ve operasyonlarda suçlulara göz açtırmıyor - Bomba Arama Köpeği Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can: - "Bomba arama köpeği, C3, C4, TNT, barut gibi pat

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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor

Hassas burun "Obur", patlayıcılara geçit vermiyor
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Bomba Arama Köpeği Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can Kars obur

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