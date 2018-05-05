FRANKFURT (AA) - Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan komedi oyunu "Hassta Etme Adamı" tiyatroseverlerle buluştu.
Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları (DT) işbirliğiyle, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında sahnelendi.
Frankfurt Rüsselsheim Tiyatro'da festival takipçilerinin beğenisine sunulan oyun öncesi AA muhabirine açıklama yapan Behzat Uygur, oyunun yaklaşık 8 yıldır sahnelendiğini söyledi.
Behzat Uygur, oyunu Türkiye'nin her yerinde, Avrupa'nın da birçok yerinde oynadıklarını belirterek, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali önemli bir festival. Biz de festivale katkıda bulunmak için seve seve geldik. Burası bizim için işten ziyade bir gönüllülük gibi. Herkesin tiyatro adına elini taşın altına sokması gerekiyor. Tiyatro için yapılan her olumlu işin içinde olacağız. Güzel bir iş güzel bir ruhla yapılıyorsa o ruha dahil olmak isteriz tabii." ifadelerini kullandı.
- Hastanelerdeki trajikomik olaylar
Süheyl Uygur da festivallere destek vermek gerektiğine vurgu yaparak, "Hassta Etme Adamı, oyuncuların da seyircilerin de iki saat boyunca eğlendiği bir oyun. 2 yıl önce de 'Marko Paşa Müzikali'yle festivale gelmiştik. Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu kardeşimiz bunun için çok mücadele veriyor. Bütün ekibi özveriyle çalışıyor. Bize telefon açtığında tereddüt etmeden kabul ettik." diye konuştu.
Hastanelerde yaşanan trajikomik olaylara odaklanan oyun, doktor ve hasta ilişkileri üzerine farklı skeçlerden oluşuyor.
Oyunda Süheyl ve Behzat Uygur'un yanı sıra Nurten İnan, Kahraman Sivri, Lidya Ersemiz ve Nejat Uygur rol alıyor.
Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği, interaktif unsurların yer aldığı oyunun müziklerinde Ramiz Bayraktar imzası bulunuyor.
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