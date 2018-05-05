FRANKFURT (AA) - Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan komedi oyunu "Hassta Etme Adamı" tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları (DT) işbirliğiyle, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında sahnelendi.

Frankfurt Rüsselsheim Tiyatro'da festival takipçilerinin beğenisine sunulan oyun öncesi AA muhabirine açıklama yapan Behzat Uygur, oyunun yaklaşık 8 yıldır sahnelendiğini söyledi.

Behzat Uygur, oyunu Türkiye'nin her yerinde, Avrupa'nın da birçok yerinde oynadıklarını belirterek, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali önemli bir festival. Biz de festivale katkıda bulunmak için seve seve geldik. Burası bizim için işten ziyade bir gönüllülük gibi. Herkesin tiyatro adına elini taşın altına sokması gerekiyor. Tiyatro için yapılan her olumlu işin içinde olacağız. Güzel bir iş güzel bir ruhla yapılıyorsa o ruha dahil olmak isteriz tabii." ifadelerini kullandı.