- "Hasta garantisi diye bir şey yanlıştır ve tezvirattır"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Muhalefet meseleye tam vakıf olmadan, mahiyetini anlamadan veya art niyetli, kasıtlı bir şekilde Türkiye'nin en başarılı projelerinden olan şehir hastaneleri projelerini karalamak için geçmişte diğer projelere olduğu gibi tezvirat üretiyor, yanlış bilgi üretiyor, yanlış kanaat belirtiyor." dedi. Demircan, Vezirköprü ilçesinde seçim koordinasyon merkezi ve esnaf ziyaretinin ardından Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak 504 konutun temel atma törenine katıldı. Burada halka seslenen Demircan, Türkiye'nin sağlık alanında elle gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin 16 yıllık bir istikrar yakalaması sonucu gündeminin değiştiğini belirten Demircan, eskiden yabancı ülkelerin sağlık hizmetlerine imrenildiğini şimdi ise ülkenin farklı yerlerinde 4 uçak ve 19 hava ambulansının hizmet verdiğine işaret etti. Bakan Demircan, AK Parti'nin göreve geldiği 2002 yılında Türkiye'nin sahip olduğu ambulans sayısının 560 civarında olduğunu şimdi ise bu sayının 6 bine ulaştığını aktararak gelecekte Türkiye'nin kalkınmasını sürdürdükçe daha da farklı şeyleri konuşacağın söyledi.

Türkiye'nin büyüyerek kalkınması için istikrara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Demircan, şöyle konuştu: "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü yönetimdir. Maalesef Türkiye böyle bir süreci yakalamada büyük bir sıkıntı yaşadı. Ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de istikrardır. Şimdi 24 Haziran'da bu sıkıntılı parlamenter sistemden yeni sisteme geçmiş olacağız, uygulamasını yapacağız. Geçme kararını zaten bir sene önce verdik. 16 Nisan 2017'de milletimiz referandumda bu kararı verdi. Şimdi onun uygulaması zamanı geldi. Türkiye geleceğini inşa edebilmek için cumhurbaşkanıyla birlikte çalışan uyumlu bir parlamento, güçlü bir yürütme güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü Türkiye'yi elbette el birliğiyle inşa etmiş olacağız." Konuşmaların ardından TOKİ konutlarının temeli törenle atıldı. - "Hasta garantisi diye bir şey yanlıştır ve tezvirattır" Program sonrası bir gazetecinin, muhalefetin şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilerine yönelik sorusuna cevap veren Bakan Demircan, şu değerlendirmede bulundu:

"Muhalefet meseleye tam vakıf olmadan mahiyetini anlamadan veya art niyetli kasıtlı bir şekilde Türkiye'nin en başarılı projelerinden olan şehir hastaneleri projelerini karalamak için geçmişte diğer projelere olduğu gibi tezvirat üretiyor, yanlış bilgi üretiyor, yanlış kanaat belirtiyor. Bu konuda iki hususa değinmek istiyorum. Mesela hasta garantisi... Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bazı hizmetlerin hesaplanması için kapasitenin yüzde 70'i esas alınarak hizmet hesaplanır. Yoksa 'şu kadar hasta vereceğiz', 'bu kadar hasta temin edeceğiz' diye bir teminat asla yoktur. Hasta garantisi diye bir şey yanlıştır ve tezvirattır. Bunu kesinlikle söylüyorum. Bazı hizmetlerin hesaplanması için biz sadece şehir hastaneleri için değil diğer hastanelerde aynı şekilde hizmet satın alırken bir ortalama rakam üzerinden hizmet satın alırsınız. Onun üstü olur altı olur ama ona göre bir fiyat belirlenir." Şehir hastanelerinin büyük olduğu yönünde de muhalefetin eleştirilerde bulunduğunu anımsatan Sağlık Bakanı Demircan, "İnsanlar orada hizmet alamıyormuş. Geçmişte de şunu söylüyorlardı, 'Bu şehir hastaneleri paralı olacak vatandaş burada tedavi olamayacak' diyorlardı. O yalanları tutmadı, şimdi hastanelerin büyüklüğü üzerinden karalama kampanyası yürütmeye çalışıyorlar. Bu da yanlış. Hastanelerimiz en optimum şekilde inşa ediliyor. Vatandaşımıza en güzel hizmet verecek şekilde inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.