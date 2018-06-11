- "Hasta garantisi diye bir şey yanlıştır ve tezvirattır"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Muhalefet meseleye tam vakıf olmadan, mahiyetini anlamadan veya art niyetli, kasıtlı bir şekilde Türkiye'nin en başarılı projelerinden olan şehir hastaneleri projelerini karalamak için geçmişte diğer projelere olduğu gibi tezvirat üretiyor, yanlış bilgi üretiyor, yanlış kanaat belirtiyor." dedi.
Demircan, Vezirköprü ilçesinde seçim koordinasyon merkezi ve esnaf ziyaretinin ardından Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak 504 konutun temel atma törenine katıldı.
Burada halka seslenen Demircan, Türkiye'nin sağlık alanında elle gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti.
Türkiye'nin 16 yıllık bir istikrar yakalaması sonucu gündeminin değiştiğini belirten Demircan, eskiden yabancı ülkelerin sağlık hizmetlerine imrenildiğini şimdi ise ülkenin farklı yerlerinde 4 uçak ve 19 hava ambulansının hizmet verdiğine işaret etti. Bakan Demircan, AK Parti'nin göreve geldiği 2002 yılında Türkiye'nin sahip olduğu ambulans sayısının 560 civarında olduğunu şimdi ise bu sayının 6 bine ulaştığını aktararak gelecekte Türkiye'nin kalkınmasını sürdürdükçe daha da farklı şeyleri konuşacağın söyledi.
Türkiye'nin büyüyerek kalkınması için istikrara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:
"Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü yönetimdir. Maalesef Türkiye böyle bir süreci yakalamada büyük bir sıkıntı yaşadı. Ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de istikrardır. Şimdi 24 Haziran'da bu sıkıntılı parlamenter sistemden yeni sisteme geçmiş olacağız, uygulamasını yapacağız. Geçme kararını zaten bir sene önce verdik. 16 Nisan 2017'de milletimiz referandumda bu kararı verdi. Şimdi onun uygulaması zamanı geldi. Türkiye geleceğini inşa edebilmek için cumhurbaşkanıyla birlikte çalışan uyumlu bir parlamento, güçlü bir yürütme güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü Türkiye'yi elbette el birliğiyle inşa etmiş olacağız."
Konuşmaların ardından TOKİ konutlarının temeli törenle atıldı.
- "Hasta garantisi diye bir şey yanlıştır ve tezvirattır"
Program sonrası bir gazetecinin, muhalefetin şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilerine yönelik sorusuna cevap veren Bakan Demircan, şu değerlendirmede bulundu:
"Muhalefet meseleye tam vakıf olmadan mahiyetini anlamadan veya art niyetli kasıtlı bir şekilde Türkiye'nin en başarılı projelerinden olan şehir hastaneleri projelerini karalamak için geçmişte diğer projelere olduğu gibi tezvirat üretiyor, yanlış bilgi üretiyor, yanlış kanaat belirtiyor. Bu konuda iki hususa değinmek istiyorum. Mesela hasta garantisi... Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bazı hizmetlerin hesaplanması için kapasitenin yüzde 70'i esas alınarak hizmet hesaplanır. Yoksa 'şu kadar hasta vereceğiz', 'bu kadar hasta temin edeceğiz' diye bir teminat asla yoktur. Hasta garantisi diye bir şey yanlıştır ve tezvirattır. Bunu kesinlikle söylüyorum. Bazı hizmetlerin hesaplanması için biz sadece şehir hastaneleri için değil diğer hastanelerde aynı şekilde hizmet satın alırken bir ortalama rakam üzerinden hizmet satın alırsınız. Onun üstü olur altı olur ama ona göre bir fiyat belirlenir."
Şehir hastanelerinin büyük olduğu yönünde de muhalefetin eleştirilerde bulunduğunu anımsatan Sağlık Bakanı Demircan, "İnsanlar orada hizmet alamıyormuş. Geçmişte de şunu söylüyorlardı, 'Bu şehir hastaneleri paralı olacak vatandaş burada tedavi olamayacak' diyorlardı. O yalanları tutmadı, şimdi hastanelerin büyüklüğü üzerinden karalama kampanyası yürütmeye çalışıyorlar. Bu da yanlış. Hastanelerimiz en optimum şekilde inşa ediliyor. Vatandaşımıza en güzel hizmet verecek şekilde inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.
- "Karalama kampanyasıdır"
Vatandaşların hastanelerin ve diğer hizmetlerin en güzeline layık olduğunu, Türkiye'nin bu noktada en yüksek standardı ürettiğini ve üretmeyi de sürdüreceğini vurgulayan Demircan, "Diğer bir iddia kendi paramızla kiraladığımız iddia ediliyor. Biz şehir hastanelerini kiralıyormuşuz. 'Kirası inşaatın kendisini geçecek hizmeti müteahhit firmalar veriyor' şeklinde bir tezvirat yapılıyor." dedi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten ve uygulamayı anlatan Ahmet Demircan, şunları kaydetti:
"20 yılın sonunda bu hastaneler bizim oluyor. Kendi sermayesiyle yapıyor yatırımcı firma, bunun yüzde 20'si öz sermeye yüzde 80'ini yabancı sermaye kullanabiliyor. Biz hastaneleri onlardan leasing sistemiyle kiralıyoruz. Yani 20 yılın sonunda bu ödediğimiz bu kiralama yöntemiyle hastane bizim oluyor ve tümüyle yenilenmiş olarak tüm bakımları yapılmış olarak bize teslim ediliyor. Biz yaptığımız kıyaslamada kendi yaptığımız hastanelerle şehir hastanelerine baktığımızda şehir hastanelerinin daha verimli olduğu ortaya çıkıyor. Sürekli şehir hastanelerinin bu yönüyle ilgili de kampanya yürütüyorlar. Bu haksızlıktır. Kendileri hiçbir şey yapamayanların bir işi başarıyla yapanları karalama kampanyasıdır. Bunu reddediyoruz. Milletimiz de görüyor zaten. Şehir hastanelerindeki potansiyeli, kapasiteyi herkes görüyor. Ben şehir hastanelerinin Türkiye'nin yüzünü güldüren projeler olduğuna inanıyorum. Başarılı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Milletimiz layık olduğu, hak ettiği en güzel hizmeti alacak. "
Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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