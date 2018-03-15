Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çankırı'da hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ankara'daki bir hastaneye hasta sevki için Çankırı'dan yola çıkan Hüseyin Erbaş (39) idaresindeki 34 JV 7316 plakalı hasta nakil ambulansı, Ankara yolu Otogar Kavşağı'nda Kemal Özdemir'in (32) kullandığı 18 DN 133 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Özdemir, aynı araçta bulunan Cemile (51) ve Polat Özdemir (6) ile Mehmet (9) ve Firdevs Özge Yamanda (27) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ambulanstaki hasta İbrahim Mehmetoğlu ise olay yerine gelen başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.
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