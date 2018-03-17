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Hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Çankırı'daki kaza, MOBESE kameralarına yansıdı

Çankırı'da hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştığı kazanın, MOBESE kameralarına yansıdığı belirlendi.

Ankara'daki bir hastaneye sevk için Çankırı'dan yola çıkan Hüseyin Erbaş (39) idaresindeki 34 JV 7316 plakalı hasta nakil ambulansının, Otogar Kavşağı'nda önceki gece Kemal Özdemir'in (32) kullandığı 18 DN 133 plakalı otomobille çarpışması, MOSEBE kameralarınca görüntülendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Cemile ve Polat Özdemir, Mehmet ve Firdevs Özge Yamanda, Çankırı Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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