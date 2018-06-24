Hasta seçmene ulaşım hizmeti

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri birimi, evde ya da hastanede tedavisi sürdürülen hastaları, ambulanslarla oy kullanacağı okullara taşıdı.

İzmir'de sağlık sorunları nedeniyle evde sağlık hizmeti alan ya da hastanelerde tedavilerine devam edilen hastalar, nakil ambulanslarla oy kullanacakları okullara ulaştırıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun engelli hastaların talepleri doğrultusunda hastaların ayağına gittiğini ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, son 1 ay içinde ciddi bir hastalık geçirip de evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastalara da destek verdiklerini dile getirdi. Daha önceden mobil sandık talebinde bulunan seçmenlerin ayağına sandık götürüldüğünü anlatan Salnur, "Ama bu talepte bulunmayan vatandaşlarımız da oy kullanmak istediğinde biz devreye giriyoruz. Hastanede tedavisi devam eden seçmenler için hastanelerde tüm hazırlıkları yaptık. Hasta oturabilecek durumdaysa nakil araçlarımızla oy kullanacağı yere taşınıyor. Bazılarını ise sedyeyle ve nakil ambulanslarla oy kullanmaya götürüyoruz. Bugün içinde çok sayıda talep geldi. Ekiplerimiz yoğunluğa yetişmek için çalışıyor" diye konuştu.

Oy kullanmak için kendilerine başvuran hasta sayısının giderek arttığını belirten Salnur, sayının gün sonunda netleşeceğini söyleyerek, "Bugün çok sayıda telefon geldi. Biz de yoğunluğa yetişmeye çalışıyoruz. İnsanların hür bir biçimde, demokratik haklarını kullanmaları açısından sağlık ekipleri olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Hastanede yatmak onların seçimi değil. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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