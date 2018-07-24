Hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Can yönetimindeki 39 ER 809 plakalı ambulans, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne hasta götürürken, D-100 Karayolu Ayvalı kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Can, hemşire Hazal Gülsever, hasta Muharrem Baran ve refakatçisi Feyzullah Köse yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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