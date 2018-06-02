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Hasta ve hasta yakınlarını kitaplarla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Silopi Devlet Hastanesinde paramedik olarak görev yapan Metin Nas, sosyal medyadan başlattığı kampanya ile topladığı kitapları, hastanede yaptırdığı raflarda okuyucunun hizmetine sundu

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki devlet hastanesinde paramedik olarak görev yapan Metin Nas, hasta ve hasta yakınlarını kitapla buluşturdu.

Nas, sosyal medyadan kitap toplamak için kampanya başlattı. Metin Nas'ın ilgi gören kampanyası doğrultusunda ülkenin farklı şehirlerinden 7 bin kitap gönderildi.

Bu kitapları hastanede okuyucunun hizmetine sunmak isteyen Nas, girişimleri sonucunda çocuk hastalıkları, dahiliye, radyoloji ve doğumhane servislerinde 4 raf yaptırdı.

Kitapların bir bölümünün raflara yerleştirilmesiyle söz konusu servislerde bekleyen hasta yakınları, kitap okuyarak vakit geçirme fırsatı buldu.

Metin Nas'ın hedefi, diğer kitapları da Şırnak ve diğer ilçelerdeki hastanelerde okuyucunun hizmetine sunmak.

- "Okumak çok güzel"

Cizre ilçesinden gelen hasta yakını Mahfuz Altun, hastasını beklerken kitap okuyarak zaman geçirdiğini söyledi.

Altun, hastanede böyle bir çalışmanın yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapanlardan Allah razı olsun. Bu şekilde hastamızı beklerken kitap okumuş oluyoruz. Okumak çok güzel." dedi.

Nas da başlattığı kampanya için Türkiye'nin her yerinden kitap geldiğini belirtti.

Kitapları hastanede yaptıkları raflara yerleştirerek hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunduklarını dile getiren Metin Nas, hastane yetkililerinin desteğiyle bu çalışmayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
devlet hasatnesi kitap Okuma Silopi

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