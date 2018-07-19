Hasta yakını tarafından darbedilen doktor yaşadıklarını anlattı

Söz konusu hastayı tanımadığını ve çocuğunu muayene etmediği belirten Yalçın, "Bazı basın yayın organlarında hasta yakınlarının ifadelerine yer verilmiş. 'Çocuğumuza bakılmadı, siz olsaydınız ne yapardınız, bu adamı dövmez miydiniz, öldürmez miydiniz' diye. 'Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı' gibi başlıklı haberler de gerçeği yansıtmıyor. Ben arkadaşımı korumaya çalışırken saldırıya uğradım." dedi.

Yalçın, hiçbir sağlık çalışanının saldırıyı hak etmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü karşınızdaki sağlık çalışanı, doktor, tedavi etmek için orada bulunan bir insan. Çocuğunuzu kaçırmıyor, öldürmüyor ya da zarar vermiyor. Çocuğu ben de muayene etmedim. Hastanın annesi beni tanımaz. Hastanın babası doktor arkadaşımızı defalarca tehdit etmeseydi, benim onlarla herhangi bir konuşmam hiç olmayacaktı. Ben sadece arkadaşımı korumaya çalıştım, kesinlikle olayla başka bir irtibatım yok. Çocuk acilde nöbetçi de değildim, yenidoğan servisinde nöbetçiydim. Sadece arkadaşımı savunma amaçlı oradaydım."

- "Arabada silah varmış"

Hasta yakınının çevredekiler tarafından engellendiğini anlatan Yalçın, "Hasta yakını yumruk attı ama kendimi korudum. Daha sonra ben içeriye giderken arkamdan gelerek parke taşıyla vurmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken ikinci defa vurdu. Üçüncü defa vurmaya fırsat vermeden çevredekiler araya girdi. Hasta yakını daha sonra arabaya gitti, bir şeyler arıyordu. Öğrendiğime göre arabada silah varmış, eğer kullansaydı çok kişi zarar görebilirdi. Reflekslerim olmasaydı belki ölebilirdim." ifadelerini kullandı.