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Hasta yakını tarafından darbedilen doktor yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, hastanın doktoru olan arkadaşını korumak isterken saldırıya uğradığı ortaya çıktı - Dr. Bahattin Ahmet Yalçın: - "Ben sadece arkadaşımı korumaya çalıştım, kesinlikle olayla başka bir irtibatım yok. Çocuk acilde nöbetçi de değildim, yenidoğan servisinde nöbetçiydim. Sadece arkadaşımı savunma amaçlı oradaydım" - Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hamza Karabağ: - "Yalçın'ın kafatasının ön kısmında 10, arka kısmında ise 13 santimetre uzunluğunda kesik var"

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, hastanın doktoru olan arkadaşını korumak isterken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Önceki gün akşam yaşanan olayda başına taşla vurulması sonucu yaralanan ve ameliyat edilen Yalçın, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki günkü olayda ölümden döndüğünü hatırlattı.

Olayın yaşandığı gece çocuk acil servisinde görevli doktor arkadaşıyla dışarıda konuşurken hasta yakının gelip arkadaşına hakaret ettiğini, kendisinin, hasta yakınını uyarması üzerine saldırıya uğradığını söyledi.

Söz konusu hastayı tanımadığını ve çocuğunu muayene etmediği belirten Yalçın, "Bazı basın yayın organlarında hasta yakınlarının ifadelerine yer verilmiş. 'Çocuğumuza bakılmadı, siz olsaydınız ne yapardınız, bu adamı dövmez miydiniz, öldürmez miydiniz' diye. 'Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı' gibi başlıklı haberler de gerçeği yansıtmıyor. Ben arkadaşımı korumaya çalışırken saldırıya uğradım." dedi.

Yalçın, hiçbir sağlık çalışanının saldırıyı hak etmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü karşınızdaki sağlık çalışanı, doktor, tedavi etmek için orada bulunan bir insan. Çocuğunuzu kaçırmıyor, öldürmüyor ya da zarar vermiyor. Çocuğu ben de muayene etmedim. Hastanın annesi beni tanımaz. Hastanın babası doktor arkadaşımızı defalarca tehdit etmeseydi, benim onlarla herhangi bir konuşmam hiç olmayacaktı. Ben sadece arkadaşımı korumaya çalıştım, kesinlikle olayla başka bir irtibatım yok. Çocuk acilde nöbetçi de değildim, yenidoğan servisinde nöbetçiydim. Sadece arkadaşımı savunma amaçlı oradaydım."

- "Arabada silah varmış"

Hasta yakınının çevredekiler tarafından engellendiğini anlatan Yalçın, "Hasta yakını yumruk attı ama kendimi korudum. Daha sonra ben içeriye giderken arkamdan gelerek parke taşıyla vurmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken ikinci defa vurdu. Üçüncü defa vurmaya fırsat vermeden çevredekiler araya girdi. Hasta yakını daha sonra arabaya gitti, bir şeyler arıyordu. Öğrendiğime göre arabada silah varmış, eğer kullansaydı çok kişi zarar görebilirdi. Reflekslerim olmasaydı belki ölebilirdim." ifadelerini kullandı.

Yalçın, olayın yaşandığını andan itibaren desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen hastane çalışanlarına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.

- "Kafatasında 10 ve 13 santimetrelik kesik var"

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hamza Karabağ da meslektaşı Bahattin Ahmet Yalçın'ın başına aldığı ağır darbe dolayısıyla hayati riski bulunduğunu belirtti.

Yalçın'ın kafatasının ön kısmında 10, arka kısmında ise 13 santimetre uzunluğunda kesik olduğunu ifade eden Karabağ, "Hastanın çekilen tomografisini incelediğimizde yara çok derindi ve yara yeri kirliydi. Hastanın beyin kanaması geçirme riski yüksekti. Bu nedenle hemen ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti, şükürler olsun. Şu anda durumu iyi, takip ediyoruz. Takiplerimiz iyi giderse yakın bir zamanda taburcu ederiz." dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay da Yalçın'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, önceki gün gece hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklanmıştı.

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