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Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 15:40 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ordu’da bir hasta yakınının hakaretine uğrayan doktor beyin kanaması geçirdi. Ordu’da müdahale edilemeyen ve Samsun’a sevk edilen doktor yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Önceki akşam Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi olan Dr. Bülent Eşitken ile hasta yakınları arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında tansiyonu yükselen Dr. Eşitken bir anda fenalaştı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Dr. Bülent Eşitken’in beynin kanaması geçirdiği belirlendi. Ordu’da müdahale edilemeyen Dr. Bülent Eşitken, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Ordu Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, doktor Bülent Eşitken'in hasta yakınlarının hakareti üzerine fenalık geçirdiğini, yapılan tetkiklerde beyin kanaması olduğu ortaya çıkınca ilk müdahalenin yapıldığını belirtti. Doktor Bülent Eşitken'in yaşam mücadelesi verdiğini belirten Enginyurt, "Doktorlar her gün 'acaba bugün şiddete uğrayacak mıyım?' düşüncesini taşıyor. Kafasında bunu düşünen doktordan sağlıklı hizmet alamazsınız. Sadece sağlıkta değil toplumda şiddet artmaktadır. Evde, okulda, iş yerinde, trafikte, futbol sahalarında ve her meslek kuruluşunda şiddet artmaktadır. Artık tahammülümüz kalmadı. Milletvekili Bakanlarımız bu işe müdahil olmalı ve sağlık çalışanlarına şiddete en ağır müeyyideler uygulanmalıdır" dedi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Doktorlarda hastalarına hizmet için çok fedakarlar ya(şiddet asla olmamalı) onlar için hastalar sadece müşteri.
Allah rahmet eylesin. Yazık olmuş...
Ordu da müdahale edilemiyor Samsuna gönderiliyor yazık bu millete !!! Sağlıkta bayağı mesafe kat etmişiz maşallah, tuttuğumuz yer elimizde kalıyor, geçmiş olsun allah şifa versin.
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