HABER

Hasta yakınları, acil servisi savaş alanına çevirdi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da hasta yakınları, hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi.

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da hasta yakınları, hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar oldu, polis biber gazı ile kavgayı önlemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------
Hasta yakınlarının acil servise gelmesi
Saldırmaları
Yaşanan kargaşa

PARTNERNişanlandılar!Nişanlandılar!
Tatilciler, su parkında eğlendiTatilciler, su parkında eğlendi
Son 47 yılın en sıcak yılını geçiriyoruzSon 47 yılın en sıcak yılını geçiriyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Maltepe'de laf atma kavgası ilçeyi karıştırdı! Yakmaya çalıştı

Maltepe'de laf atma kavgası ilçeyi karıştırdı! Yakmaya çalıştı

Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti

Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.