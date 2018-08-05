Hasta yakınları, acil servisi savaş alanına çevirdi (1)

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da hasta yakınları, hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar oldu, polis biber gazı ile kavgayı önlemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hasta yakınlarının acil servise gelmesi

Saldırmaları

Yaşanan kargaşa

