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Hastalanan buzağı veterinere otomobille taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

Kars'ta Sarıkamış ilçesinde rahatsızlanan bir buzağı, sahibi tarafından otomobilin arka koltuğuna konularak veterinere götürüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir çiftçi, hastalanan buzağıyı otomobiliyle veteriner götürdü.

İlçeye 70 kilometre uzaklıktaki Başköy'de yaşayan 60 yaşındaki Fevzi Yılmaz, hastalanan 2 aylık buzağıyı otomobiliyle veterinerin muayenehanesine getirerek tedavi ettirdi.

Fevzi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halsizlik ve bitkinlik nedeniyle yürüme güçlüğü çeken buzağını, acil olarak otomobiliyle ilçeye getirdiğini söyledi.

Yılmaz, ahırın camları açık olduğundan buzağının soğuk aldığını ifade ederek "Ciğerlerinde iltihap oluşmuş. Danamız çok değerli, mecburen arabamla veterinere getirdim. Fazla paramızda yoktu ama veterinerimizden Allah razı olsun hemen muayene etti, serum verdi, iğne yaptı. Şimdi arabamla yeniden köye götürüyorum." dedi.

Otomobilin arka koltuğunda taşınan ve yöresel adıyla "sarı ala" cinsi olan buzağının 5 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

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