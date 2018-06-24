Hastalar oy verecekleri yerlere taşındı

Muğla'da hastanelerde tedavileri süren hastalar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacakları sandıklara götürüldü.

Oy kullanmak için hastane yönetimine başvuran hastalar, sağlık ekipleri eşliğinde ambulans ya da evde bakım hizmeti araçlarıyla oy kullanacakları salonlara taşındı.

Sıra beklemeden oyunu kullanan hastalar, ardından tedavilerinin sürdüğü hastanelere götürüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören Mehmet Ali Yılmaz, uygulama sayesinde oyunu kullanabildiğini söyledi.

Diyaliz hastası Halil Gündüz de yakınlarının yardımıyla oy kullanmak için Muğla İmam Hatip Lisesine getirildi.

Oy kullanacağı sandığa ulaşamayan Gündüz, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Okula gelen sağlık ekipleri Gündüz'ü sedyeye yatırdı. Gündüz, oy kullandığı sandığa, sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından taşındı.

Halil Gündüz, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

