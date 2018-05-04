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Hastalar yolunu navigasyonla bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, cep telefonlarına indirdikleri "Navx" isimli programla 142 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede istedikleri bölüme rahatça ulaşabilecek

Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen "Navx" isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, 142 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede istedikleri bölümü rahatça bulabilecek.

Yozgat Şehir Hastanesi, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla hastalara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor.

Daha önce Sağlık, Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS) tarafından "Dijital Hastane" olarak onaylanan hastanede, hastaların rahatlığı için navigasyon uygulaması başlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen "Navx" isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, cep telefonlarına indirdikleri uygulamayla 142 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede istedikleri bölüme rahatça ulaşabilecek.

Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki devlet hastanesinin 40 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu hatırlattı.

Yeni hastanenin 142 bin metrekare alan ve 3 kat kapalı otoparka sahip olduğunu, ilk defa gelen hasta ve hasta yakının otoparka koyduğu aracını bulmakta dahi ciddi zorluklar yaşadığını anlatan Surel, "İşte bu zorlukların önüne geçebilmek için hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye navigasyon programı tesis ettik. Şehir hastanelerinde yönlendirme görevi gören arkadaşlarımız mevcut. Ama ola ki sormak istemezlerse bu navigasyon programıyla beraber hastanemizde hangi birime gitmek istiyorsa oraya yönlendirebilecekler." diye konuştu.

Surel, hastanın tekerlekli sandalye kullanıyorsa "Tekerlekli sandalye kullanıyorum" kısmını işaretleyerek engelli güzergahına uygun bir alanda ilerleyebileceğini belirtti.

Programın ilk sürümüyle yeterli sayıda kullanıcı yakalamak ve vatandaşı uygulamaya alıştırmak istediklerini aktaran Surel, şunları kaydetti:

"İkinci aşama ise bir iki ay içinde gelecek. İkinci sürüm hasta randevu sistemi (MHRS) ile hastanemizin sistemi arasında da bir bağlantı olacak. Yani kişisel sağlık asistanı olacak. İki saate randevunuz varsa bu uygulama üzerine sizi uyaracak. 'Randevunuz var' diye. Sonucunuz çıktığında şu an SMS gönderiyoruz, o zaman ona da gerek kalmayacak, tahlil sonucunuzun çıktığını size bildirecek."

Uygulamayı ilk defa kullanan hastalardan Tolgahan Uçar da "Kolaylıkla gideceğim yeri buldum. Hastane büyük olduğu için yer bulmakta zorlanıyorsun, bu sistem çok büyük kolaylık sağlıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
şehir hastanesi Yozgat

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