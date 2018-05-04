Hastalar yolunu navigasyonla bulacak

Yeni hastanenin 142 bin metrekare alan ve 3 kat kapalı otoparka sahip olduğunu, ilk defa gelen hasta ve hasta yakının otoparka koyduğu aracını bulmakta dahi ciddi zorluklar yaşadığını anlatan Surel, "İşte bu zorlukların önüne geçebilmek için hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye navigasyon programı tesis ettik. Şehir hastanelerinde yönlendirme görevi gören arkadaşlarımız mevcut. Ama ola ki sormak istemezlerse bu navigasyon programıyla beraber hastanemizde hangi birime gitmek istiyorsa oraya yönlendirebilecekler." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki devlet hastanesinin 40 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu hatırlattı.

Daha önce Sağlık, Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS) tarafından "Dijital Hastane" olarak onaylanan hastanede, hastaların rahatlığı için navigasyon uygulaması başlatıldı.

Surel, hastanın tekerlekli sandalye kullanıyorsa "Tekerlekli sandalye kullanıyorum" kısmını işaretleyerek engelli güzergahına uygun bir alanda ilerleyebileceğini belirtti.

Programın ilk sürümüyle yeterli sayıda kullanıcı yakalamak ve vatandaşı uygulamaya alıştırmak istediklerini aktaran Surel, şunları kaydetti:

"İkinci aşama ise bir iki ay içinde gelecek. İkinci sürüm hasta randevu sistemi (MHRS) ile hastanemizin sistemi arasında da bir bağlantı olacak. Yani kişisel sağlık asistanı olacak. İki saate randevunuz varsa bu uygulama üzerine sizi uyaracak. 'Randevunuz var' diye. Sonucunuz çıktığında şu an SMS gönderiyoruz, o zaman ona da gerek kalmayacak, tahlil sonucunuzun çıktığını size bildirecek."

Uygulamayı ilk defa kullanan hastalardan Tolgahan Uçar da "Kolaylıkla gideceğim yeri buldum. Hastane büyük olduğu için yer bulmakta zorlanıyorsun, bu sistem çok büyük kolaylık sağlıyor." dedi.

