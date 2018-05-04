Hastalar yolunu navigasyonla bulacak

Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen "Navx" isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, 142 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede istedikleri bölümü rahatça bulabilecek.
Yozgat Şehir Hastanesi, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla hastalara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor.
Daha önce Sağlık, Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS) tarafından "Dijital Hastane" olarak onaylanan hastanede, hastaların rahatlığı için navigasyon uygulaması başlatıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen "Navx" isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, cep telefonlarına indirdikleri uygulamayla 142 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede istedikleri bölüme rahatça ulaşabilecek.
Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki devlet hastanesinin 40 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu hatırlattı.
Yeni hastanenin 142 bin metrekare alan ve 3 kat kapalı otoparka sahip olduğunu, ilk defa gelen hasta ve hasta yakının otoparka koyduğu aracını bulmakta dahi ciddi zorluklar yaşadığını anlatan Surel, "İşte bu zorlukların önüne geçebilmek için hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye navigasyon programı tesis ettik. Şehir hastanelerinde yönlendirme görevi gören arkadaşlarımız mevcut. Ama ola ki sormak istemezlerse bu navigasyon programıyla beraber hastanemizde hangi birime gitmek istiyorsa oraya yönlendirebilecekler." diye konuştu.
Surel, hastanın tekerlekli sandalye kullanıyorsa "Tekerlekli sandalye kullanıyorum" kısmını işaretleyerek engelli güzergahına uygun bir alanda ilerleyebileceğini belirtti.
Programın ilk sürümüyle yeterli sayıda kullanıcı yakalamak ve vatandaşı uygulamaya alıştırmak istediklerini aktaran Surel, şunları kaydetti:
"İkinci aşama ise bir iki ay içinde gelecek. İkinci sürüm hasta randevu sistemi (MHRS) ile hastanemizin sistemi arasında da bir bağlantı olacak. Yani kişisel sağlık asistanı olacak. İki saate randevunuz varsa bu uygulama üzerine sizi uyaracak. 'Randevunuz var' diye. Sonucunuz çıktığında şu an SMS gönderiyoruz, o zaman ona da gerek kalmayacak, tahlil sonucunuzun çıktığını size bildirecek."
Uygulamayı ilk defa kullanan hastalardan Tolgahan Uçar da "Kolaylıkla gideceğim yeri buldum. Hastane büyük olduğu için yer bulmakta zorlanıyorsun, bu sistem çok büyük kolaylık sağlıyor." dedi.
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun
Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!
Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu
5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum