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Hastalardan sağlık personeline konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:18 | Son Güncelleme

Kilis Musiki Cemiyeti üyeleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların katılımıyla oluşturulan müzik grubu, sağlık personeline konser verdi

KİLİS (AA) - Kilis Musiki Cemiyeti üyeleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) iş ve uğraşı terapisi gören 22 hastanın katılımıyla oluşturulan müzik grubu, ilk konserini sağlık personeli için verdi.

Kilis Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, grubun seslendirdiği şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Bazı dinleyiciler, hastaların solo eserlerini dinlerken duygusal anlar yaşadı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir, yaklaşık 6 ay önce Kilis Musiki Cemiyeti ile imzaladıkları protokol kapsamında iş ve uğraşı terapisi alan hastalara müzik eğitimi verildiğini belirtti.

Verilen eğitimden olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Demir, bu sayede hastalara hem terapi hem de uğraşı sağlandığını söyledi.

Etkinliğe, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve hastane yöneticileri de katıldı.

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