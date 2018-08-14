Hastalardan sağlık personeline konser

KİLİS (AA) - Kilis Musiki Cemiyeti üyeleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) iş ve uğraşı terapisi gören 22 hastanın katılımıyla oluşturulan müzik grubu, ilk konserini sağlık personeli için verdi.
Kilis Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, grubun seslendirdiği şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Bazı dinleyiciler, hastaların solo eserlerini dinlerken duygusal anlar yaşadı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir, yaklaşık 6 ay önce Kilis Musiki Cemiyeti ile imzaladıkları protokol kapsamında iş ve uğraşı terapisi alan hastalara müzik eğitimi verildiğini belirtti.
Verilen eğitimden olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Demir, bu sayede hastalara hem terapi hem de uğraşı sağlandığını söyledi.
Etkinliğe, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve hastane yöneticileri de katıldı.
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