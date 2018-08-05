"Hastalıklı zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftira"

TRT Çocuk, kanalda yayınlanan bir çizgi filme ilişkin "akıl dışı bir iftirada" bulunulduğunu belirterek, "Kendi sapık yaklaşımlarına, TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut çizgi filmini alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz." açıklamasında bulundu.
TRT Çocuk kanalının resmi Twitter hesabında, "Maysa ve Bulut" isimli çizgi filminde yer alan görüntülere ilişkin açıklamaya yer verildi.
Söz konusu çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkesin telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakininin de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftira olarak yorumlanmıştır. Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir. Kendi sapık yaklaşımlarına, TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz. TRT Çocuk kanalına iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletin huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz. Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
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