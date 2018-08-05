HABER

"Hastalıklı zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftira"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 23:39 | Son Güncelleme

TRT Çocuk: - "(Maysa ve Bulut adlı çizgi filmindeki) Sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftira olarak yorumlanmıştır" - "Kendi sapık yaklaşımlarına, TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut çizgi filmini alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz" - "Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz"

TRT Çocuk, kanalda yayınlanan bir çizgi filme ilişkin "akıl dışı bir iftirada" bulunulduğunu belirterek, "Kendi sapık yaklaşımlarına, TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut çizgi filmini alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

TRT Çocuk kanalının resmi Twitter hesabında, "Maysa ve Bulut" isimli çizgi filminde yer alan görüntülere ilişkin açıklamaya yer verildi.

Söz konusu çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkesin telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakininin de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftira olarak yorumlanmıştır. Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir. Kendi sapık yaklaşımlarına, TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz. TRT Çocuk kanalına iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletin huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz. Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftiraTRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira
'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TRT'den çizgi filme ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.